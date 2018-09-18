Adana Şehir Hastanesi bir yılda 2 milyon 186 bin hasta kabul etti

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi, hastanenin konferans salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği projenin artık hayata geçtiği, hayat bulduğu ve hayat verdiği yerde olduklarını söyledi.

Bir yıl önce hastane açılırken hem içerden, hem de dışarıdan farklı negatif yaklaşımlarla karşı karşıya kalındığını ifade eden Çelebi, ancak onların hiçbirinin aynı yaklaşım içinde bulunmadığını, şu an tam bir destek halinde olduklarını kaydetti.

Bugün hizmete açıldığından bir yıl geçmesine rağmen ilk günkü heyecanın yaşandığını dile getiren Çelebi, "Adana Şehir Hastanesinde bir yılda 2 milyon 186 bin hastaya bakmışız, 89 bin 191 hastamız yatmış, tedavi veya taburcu olmuş." diye konuştu.

Hastanede yapılan nakillere de değinen Çelebi, bunların başarıyla gerçekleştiğini ve hastaların hayatta olduğunu söyledi.

Çelebi, nitelikli, büyük bir cerrahi başarıya imza atmış bir kadroyla çalışıldığını, bundan sonra da güzel çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini belirtti.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer de sağlık hizmetlerinde en iyisi diye bir kavramın olmadığını, bugün için Adana Şehir Hastanesinin ülkenin en büyük, donanımlı sağlık yatırımlarından biri olduğunu söyledi.

Hastanenin hizmet sunmasının yanı sıra eğitim de verdiğini belirten Özer, buradaki başarının, kalitenin birlikte çalışılarak daha da arttırılacağını kaydetti.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş da hastanede ilk günden bugüne gelinen süreçle ilgili bilgi verdi.

Hastanenin tanıtım videosunun da gösterildiği törende, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin en başarılı doktor ve hemşiresine plaket verildi.

Daha sonra hastane çalışanlarından oluşan koro, müzik dinletisi sundu.