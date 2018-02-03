Adana Şehir Hastanesi birinci yılını doldurdu

ADANA - Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Murat Alper, şehir hastaneleriyle birlikte sağlık hizmetlerinin sunumu ve kalitesinin de değiştiğini belirterek, "Önceden bizlerde sadece hastane kavramı vardı. Benim tabirimle, şimdi hem hastane hem işletme kavramı bir arada." ifadesini kullandı.

Adana Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, birinci yılındaki şehir hastanelerinde hizmet süreci yönetimine ilişkin, 18 ilin sağlık müdürü ile hizmetteki 4 şehir hastanesinin başhekiminin katılımıyla hastanenin konferans salonunda toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Murat Alper, amaçlarının hizmetteki Adana, Mersin, Yozgat ve Isparta şehir hastanelerinin deneyimlerini, yeni açılacak hastanelere aktarmak olduğunu belirtti.

- "Şehir hastanelerinde yaşayan bir hayat var"

Alper, "şehir hastanesi" kavramı ile birlikte sağlık hizmetlerinin sunumu ve kalitesinin de değiştiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı.

"Önceden bizlerde sadece hastane kavramı vardı. Benim tabirimle şimdi hem hastane hem işletme kavramı bir arada. Şehir hastaneleri ile birlikte sağlık hizmetlerinin sunulduğu mekanlar ve işleyiş tarzı değişti. Bu nedenle şehir hastanelerinde görev yapan herkesin kendini değiştirmesi ve geliştirmesi gerekiyor. Adana ve Mersin şehir hastaneleri mutlaka gezilip incelenmeli. Buralarda gerçek bir hayat var."

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş ise hastanenin yaklaşık 4 ay önce hizmet vermeye başladığını anımsatarak, 2018 yılının ocak ayında günlük olarak polikliniklerde 6 bin 883, acil serviste ise bin 427 hastaya bakıldığını, 173 hastanın ameliyat edildiğini bildirdi.

Toplantının ardından Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doç. Dr. Furkan Erol Karabekmez’in katılımıyla, hizmetteki şehir hastaneleri tarafından kurulan stantlarda yeni kurulacak hastanelerin yöneticileri ile bilgi paylaşımında bulunuldu.

Stantları tek tek ziyaret eden Karabekmez, bu tür programların artarak devam edeceğini belirtti.