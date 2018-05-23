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Adana Şehir Hastanesi'nde Diyabet Okulu
Adana Şehir Hastanesi'nde şeker hastalarına "Diyabet Okulu" projesi kapsamında eğitim verildi.
23 Mayıs 2018 -
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Adana Şehir Hastanesi Klinik Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Tayibe Saler, Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde şeker hastalığıyla ilgili kısa bir bilgi verdi.

Her ay düzenlenecek eğitimlerle hastaları ve yakınlarını rahatsızlıkla ilgili bilinçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Saler, şeker hastalığının dikkat edilmezse diğer organlar üzerinde yıkıcı etkilerinin bulunduğunu kaydetti.

Saler, Diyabet Okulu'nun her ay düzenleneceğini, diyetisyenlerin ve konuyla ilgili uzmanların bilgilendirme yapacağını belirtti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İç Hastalıkları Kliniği'nden doktor Hilmi Erdem Sümbül de diyabet hastalığıyla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Bu etkinliğin sürekli olacağını ifade eden Sümbül, eğitimler kapsamında şeker hastalığının oluşumu, tedavisi, rahatsızlığın vücuda verdiği zararlar ve diyabetle nasıl yaşanabileceğini anlatacaklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:

adana sehir hastanesi diyabet okulu

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