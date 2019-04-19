Adana Şehir Hastanesinde Her Nota Bir İlaç Olsun konseri

Kanserde erken tanının önemine dikkat çekilmesi amacıyla hastanenin Konferans Salonu'nda "Her Nota Bir İlaç Olsun" etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte, onkoloji servisinde tedavi gören Zehra Mutlu, klinikte görevli Doç. Dr. Mehmet Ali Narin ve Dr. Göktürk Doğan ile sahne alarak müzik dinletisi sundu.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, yaptığı konuşmada, erken tanıyla kanseri yenmenin mümkün olabildiğini belirtti.
Kanserle savaş konusunda farkındalık oluşturmanın önemine değinen Daş, herkesin korktuğu bu hastalığın erken teşhisle önlenebildiğini bildirdi.
Psikiyatri uzmanı Doç. Dr. Yarkın Özenli de kanser tedavisinde psikolojik desteğin önemine dikkati çekti.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|18/04-21/04
|11. Ulusal Artoplasti Kongresi
|ORTOPEDİ...
|İZMİ
|18/04-21/04
|11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 7.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu
|PSİKİYATRİ
|ANTA
|19/04-21/04
|17. Karadeniz Oftalmoloji Derneği Kongresi
|GÖZ...
|İSTA
|17/04-21/04
|23.Ulusal Kanser Kongresi
|ACİL TIP
|ANTA
|19/04-23/04
|14. TGRD Yıllık Toplantısı ve EVIS 2019 Uluslararası Ortak Toplantısı
|RADYOLOJİ
|İSTA
|24/04-27/04
|12. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
|PEDİATRİ
|KONY
|25/04-27/04
|Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantı
|RADYOLOJİ
|ANKA