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Adana Şehir Hastanesinde Her Nota Bir İlaç Olsun konseri
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kanserde erken tanıya dikkati çekmek amacıyla onkoloji servisinde tedavi gören hastalar ile doktorları birlikte şarkı söyledi.
Adana Şehir Hastanesinde Her Nota Bir İlaç Olsun konseri
19 Nisan 2019 - AA
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Kanserde erken tanının önemine dikkat çekilmesi amacıyla hastanenin Konferans Salonu'nda "Her Nota Bir İlaç Olsun" etkinliği düzenlendi. 

Etkinlikte, onkoloji servisinde tedavi gören Zehra Mutlu, klinikte görevli Doç. Dr. Mehmet Ali Narin ve Dr. Göktürk Doğan ile sahne alarak müzik dinletisi sundu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, yaptığı konuşmada, erken tanıyla kanseri yenmenin mümkün olabildiğini belirtti.

Kanserle savaş konusunda farkındalık oluşturmanın önemine değinen Daş, herkesin korktuğu bu hastalığın erken teşhisle önlenebildiğini bildirdi.

Psikiyatri uzmanı Doç. Dr. Yarkın Özenli de kanser tedavisinde psikolojik desteğin önemine dikkati çekti.

Anahtar Kelimeler:

adana sehir hastanesi koray das onkoloji

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