Adana Seyhan Devlet Hastanesinde ameliyatlı hastaların bekleme salonunda yatırıldığı iddia edildi!

Adana Seyhan Devlet Hastanesinde, servislerdeki odaların yetersiz olması nedeniyle ameliyattan çıkan hastaların bekleme salonunda bekletildiği iddia edildi.

Haberturk.com'un WhatsApp İhbar Hattı'na gönderilen videonun Adana Seyhan Devlet Hastanesinde çekildiği iddia edildi.

"AMELİYAT ÖNLÜĞÜMÜ GİYMEK İÇİN BAŞKA HASTANIN ODASINDAKİ TUVALETİ KULLANDIM"

Haberturk.com'dan Demet Demirkır'ın haberine göre, ismini vermek istemeyen bir hasta, dört ay önce hizmete giren Adana Seyhan Devlet Hastanesinde oda olmadığı gerekçesiyle ameliyattan çıktıktan sonra bekleme salonunda bekletildiğini iddia etti. Hastanede soyunma odası dahi olmadığını belirten hasta, ameliyat önlüğünü giyebilmek için bir başka hastanın odasındaki tuvaleti kullandığını söyledi.

İsmini vermek istemeyen hasta, hastanede yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi: "Eski ismiyle Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi olan Adana Seyhan Devlet Hastanesinde böbrek taşı için ameliyat oldum, 1 gün sonra taburcu edildim. Ardından stentimin alınması için yeni açılan hastaneye geldim. Benden önce ameliyata girmiş hastaları gördüm. Ameliyattan çıktıktan sonra hala narkozun etkisinde olan hastayı ya bekleme salonuna alıyorlar ya da bekleme salonundaki koltuklara yatırıyorlar. Hasta bakıcı hastayı sedyeyle getiriyor, birkaç kişiyle beraber hastayı oradaki koltuğa yatırıyor, serumunu takıyorlar. Kimi sedyeye kimisi de koltuğa yatırılıyor. Gerekçe yeteri kadar oda olmamasıymış...

"UYANDIĞIMDA BEKLEME SALONUNDA SEDYEDE YATIYORDUM"

Hastanede bekleme odası yok, kıyafetimizi değiştirebileceğimiz bir oda yok. Ameliyata başka hastaların yakınlarından izin isteyip, onların odasının tuvaletinde kıyafetimi değiştirip, ameliyat önlüğümü giydim. Eşyalarımı emaneten oraya bıraktım. Ardından hasta bakıcı gelip beni sedyeye yatırıp ameliyathaneye götürdü. Genel anestezi uygulandı, operasyondan sonra uyandığımda ben de bekleme salonunda sedyede yatıyordum. Yaklaşık iki saat bekleme salonunda yattım. Serumum bittikten sonra 'gidebilirsin' dediler. Benden önce gelen hastalara da aynı muamele yapıldı. Hasta yakınları da bu konuda çok şikayetçi. Hastanenin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Hastane yetersizse faaliyete geçirmesinler. Sağlık Bakanlığı bu konuya el atmalı."

ADANA SEYHAN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ:

"YATAĞI OLMAYAN HASTAYI AMELİYAT ETTİRMEYİZ, ORTADA BEKLETMEYİZ"

Ameliyathaneden çıkan hastaların yetersiz oda nedeniyle bekleme salonunda bekletildiği iddiası üzerine Adana Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halil Nacar ise iddiaları reddederek, şu açıklamalarda bulundu: "Bize bu şekilde bir şikayet hiç yapılmadı. Ameliyathanemiz üçüncü katta ve iki bina yan yana... Bir bina dört, diğeri de sekiz katlı. Binaları birbirine bağlayan bir geçiş köprüsü var. Hasta ameliyathaneden çıktığında üçüncü kattan ana binaya geçip, oradan asansörle katlara çıkarılıyor. Video, asansörün gelmesini beklerken çekilmiş olabilir.

Mantıken ameliyat yapacağımız hastayı serviste yatıracak yerimiz olmasa ameliyathaneden çıkartmayız."

Dr. Nacar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazen lokal anestezili ameliyatlar, günübirlik işlemler yapılabiliyor ama bizim sistemimiz yatışı olmayan hastanın tıbbi işlemine izin vermez. Yataklar doluysa hastanın yatışına izin verilmez. Yeni yaptığımız bina 300 yataklı, bunun 65'i ise yoğun bakım yatağı. Diğer binamız ise ortalama 450-500 yataklıydı. Taşınma işlemimiz sırasında randevulu hastaların bir kısmı erimedi. Arkadaşlar insan üstü gayretle çalışıyorlar. Büyük bir binadan küçük bir binaya taşındık, aralarda adaptasyonla alakalı sorunlar olmuş olabilir ama biz sistemli bir şekilde randevusu olmayan, yatağı olmayan hastayı ameliyat ettirmeyiz, ortada bekletmeyiz.

"KİMSENİN LAYIK OLMADIĞI BİR TEDAVİ ŞEKLİNİ BENİMSEYEMEYİZ"

Yöneticisi olduğum hastane Adana'nın en fonksiyonel hastanesidir. Şu an bizim kendi ana binamızda günlük yaptığımız poliklinik sayısı ortalama 7 bin kişi. Toplamda da 10 bin kişi... Bunların 2 bin 200'ü acil vaka. Hastanemize toplumun her kesiminden insan geliyor, benim yakınlarım da bu hastaneye geliyor. Kimsenin zarar göreceği veya layık olmadığı bir tedavi şeklini benimseyemeyiz. Bizim böyle bir uygulamamız yok, buna izin vermeyiz. Yapan varsa da bunun karşılığını alır."

