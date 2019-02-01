Adana Tabip Odası Başkanı: 'Şiddet dışı bir etkinlikte hekimlerle buluşmak çok güzel bir duygu'



Adana Tabip Odasının sosyal medya hesabından duyurulan etkinlikte Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal yaptığı açılış konuşmasında “Şiddet dışı bir etkinlikte sizlerle bir araya gelmemiz çok güzel bir duygu. Bizleri mutlu ediyor. Meslektaşlarımızla değişik konularda bir araya gelmeye çalışıyoruz. Uzun zamandır içimizden birilerini konuk ediyoruz. Burada amacımız Tabip Odası olarak hekim dayanışmasını sağlamak. Bugün meslektaşımız İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Örs Zümrütdal, kendisine ve geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum.” dedi.

PROF. DR. AYŞE ÖRS ZÜMRÜTDAL, “HERKES RUHUNA İYİ GELEN İŞLER YAPSIN”

ATO Sosyal Komite Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş’in konuk Prof. Dr. Ayşe Örs Özgürdal’ın özgeçmişi hakkında yaptığı bilgilendirmenin ardından slayt sunum yaparak yaşamından kesitler sunan Prof. Dr. Ayşe Örs Zümrütdal, “Değişik kültür sanat dergilerinde yazdığım makaleler var. Ulusal ve uluslararası ödüller aldım. Hep yazıyorum. Biz hekimler başka bir şeylerle uğraşarak rahatlıyoruz. Hekimlik zor sanat. Herkes ruhuna iyi gelen işlerle uğraşsın. Ben Türkan Saylan’ı kendime her zaman örnek aldım. Kız çocuklarının okuması için satılan tüm kitaplarımın gelirinin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)’ne bağışlıyorum.”

“BİR ÇOCUK SENİN IŞIĞINI BEKLİYORSA, SÖNMEYE HAKKIN YOK”

Türkan Saylan’ın “Her eğitimli kadının bu Cumhuriyete bir borcu var” sözünü hatırlatarak kitabından söz eden Prof. Dr. Zümrütdal, “Hepimizin hikayesi vardı yolculukta! Milyonlarca farklı hikayenin milyonlarca farklı kahramanıydık her birimiz. Ama, hiç birimiz kendi hikayemizden ibaret değildik. Sen yeter ki bir umuda tutun yeniden, hayat bir virgül koyup devam eder kaldığı yerden. Eğer bir yerde bilime, demokrasiye, barışa aydınlığa aç bir çocuk varsa ve senin ışığını bekliyorsa, sönmeye hakkın yoktur. Işıyacaksın! Ölüme saniyeler kalmış olsa bile.." diyerek katılımcıların sorularını yanıtladı.

“Ve Hayat Devam Eder” kitabının imzalanmasının ardından Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, Prof. Dr. Ayşe Örs Zümrütdal’a teşekkür belgesi verdi.

