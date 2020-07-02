Adana’da Büyükşehir Belediye Başkanı, sağlık daire başkanlığına doktor yerine eğitimci atadı

Paravanlar ile kapattığı fuar alanına "Bin yataklı hastane kurduk" diyerek genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir skandala imza atmasına neden olan CHP'nin Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, bu kez Sağlık Daire Başkanlığı'na Adana Eğitim İş 1 Nolu Şube Başkanı Galip Reha Ertekin'i atamasıyla dikkat çekti. 31 Mart seçimlerinde koltuğa oturduktan hemen sonra bugüne kadar 2 bin 500'den fazla işçinin işine son veren Zeydan Karalar, koronavirüsün ilk günlerinde fuar alanına "Bin yataklı sahra hastanesi yaptık" diyerek gündem oluşturmaya çalışmış ancak "Hastane" dediği yeri sadece paravanlar ile kapattığı ortaya çıkmıştı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada gerekli tıbbi donanımların olmaması nedeniyle sağlık hizmeti açısından uygun şartlar taşımadığı belirtilmişti.

DOKTOR YERİNE EĞİTİMCİ ATANDI

Bu olayların yaşandığı dönemlerde Seyhan Devlet Hastanesi'nde görev yaparken Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığına getirilen KBB Uzmanı Dr. Rıza Mete, bir süre önce yaş haddi nedeniyle emekliye ayrıldı. Herkesin Zeydan Karalar'ın Sağlık Daire Başkanlığına doktor ataması beklerken bu göreve eğitimci Galip Reha Ertekin'i ataması adeta şok etkisi yarattı. Karalar, Dr. Rıza Mete'yi ise 5'inci danışman olarak atadı. AK Parti Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan, Zeydan Karalar'ın Adana ile ilgili hiçbir iddiasının olmadığını belirterek, "Göreve geldiği günden bugüne kadar hiçbir projesi ve iddiası olmayan bir başkan için daire başkanlığına kimi atadığının da kıymeti yok. Burada kaybeden hep Adana oluyor. Adana Zeydan Karalar ile bir adım ileri gitmezken, 5 adım geriye gitti" dedi.

