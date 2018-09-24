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Adana'da hastane çalışanlarına darbın görüntüleri dava dosyasında
Adana'da bir hastanede 4 güvenlik görevlisi ile bir hastane çalışanının darp edilmesiyle ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Adana'da hastane çalışanlarına darbın görüntüleri dava dosyasında
24 Eylül 2018 - AA
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Seyhan Devlet Hastanesinde 4 güvenlik görevlisi ile bir hastane çalışanını darbettikleri iddiasıyla haklarında Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan tutuklu Abdil U, Erol Y ve Sefa U ile tutuksuz sanık Filiz U. ve Mustafa U'nın karıştığı olayın hastane koridorundaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü davanın dosyasında yer aldı.

Görüntüye göre hastanenin acil servis koridorunda bir yaralı sedye ile taşınırken acil servis odasının kapısında tartışma yaşanıyor. Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında kavga yaşanırken polis ve güvenlik görevlileri biber gazı sıkıyor.

Hastanedeki darp olayına 17 yıla kadar hapis cezası istemi 

- Olay

Adana'da Sefa U, 3 Mayıs'ta trafik kazası geçirdiği için kontrol amacıyla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılmış, iddiaya göre Sefa U ile 4 yakını acil serviste yaşanan tartışma sırasında güvenlik görevlileri ile hastane çalışanını darp etmişti.

Güvenlik görevlilerinin şikayetçi olması üzerine olay sonrası haklarında "Basit yaralama, hakaret, yaralama" suçlarından Abdil U. ve Erol Y'nin 17'şer yıl, Filiz U'nun 15 yıl, Sefa U'nun 12 yıl 6 ay ve Mustafa U'nun da 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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