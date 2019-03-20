Adana'da hastane yangını: Çok sayıda evrak tahrip oldu

Alınan bilgiye göre ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin en alt kısmındaki döner sermaye birimine ait evrakların bulunduğu depoda yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yoğun duman oluşan yangına kısa sürede müdahale etti.

Hastanenin diğer katlarına sıçramadan kontrol altına alınan yangın sonucu çok sayıda evrak tahrip oldu.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaları sürüyor.

