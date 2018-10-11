Adana'da Sağlık Turizmi Çalıştayı düzenlendi

ADANA-İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) Sağlık Hizmetleri Akreditasyonu Tanıtımı Toplantısı ve Sağlık Turizmi Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, şehir hastanelerinin sağlık turizmi konseptinde yapıldığını söyledi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin diğerlerinden farklı olarak bir kampüs şeklinde yapıldığını dile getiren Özer, burada 7 ayrı branşın bir arada olduğu bin 550 yataklı bir konsept olduğunu kaydetti.

Yılda 30 milyon kişinin sağlık hizmeti almak adına ülkeler değiştirdiğini vurgulayan Özer, kalkınma planında sağlık turizmine önemli bir yer ayrıldığını belirtti.

Özer, şu anki verilere göre İstanbul, Ankara ve Antalya'nın kısmi olarak bu süreci yönettiğini ama Türkiye'nin birçok şehrinde sağlık turizminin yapılabileceğini söyledi.

Adana'da sağlık turizmi yapabilme yetkisi alan 10 sağlık kuruluşu bulunduğunu ve bunların 7'sinin özel olduğunu vurgulayan Özer, sağlık turizmi hastasının ekonomiye katkısının 55 turistle eş değer olduğunu kaydetti.

Özer, bazı ülkelerin gelirlerinin yüzde 30'unu sağlık turizminden sağladığını, onların verdiği hizmetin şehir hastanesinde verilenin altında olduğunu savundu.

TÜSKA Başkanı Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel de TÜSKA ile ilgili bilgi verdi.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) sağlık bilimi ve teknoloji alanında bilgi üreterek ülke ve insanlığa hizmet etmek, sağlık bilimleri alanında yurt içi ve dışında araştırma ve işbirliği yapmak, bilimsel kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir enstitü olduğunu belirten Şenel, TÜSKA'nın, TÜSEB çatısı altında yer alan enstitülerden biri olduğunu kaydetti.

Şenel, TÜSKA'nın sağlık hizmetlerine yönelik kalite ve akreditasyon çalışmalarını yürüttüğünü aktardı.

Adana, Mersin, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve İzmir'den sağlıkçıların yer aldığı çalıştayda akreditasyon faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.