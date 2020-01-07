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Adana'da yağmurdan etkilenen ambulans kaza yaptı
Adana'da etkisini arttırarak devam eden sağanak yağış yaşamı olumsuz yönde etkiledi, bir ambulans hastaya giderken kaza yaptı
Adana'da yağmurdan etkilenen ambulans kaza yaptı
07 Ocak 2020 - DHA
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ADANA- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'Turuncu' kodlu yağış uyarısında bulunduğu Adana'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hız kesmeden devam ediyor. Dün metrekareye 80 kilogram yağış düşerken, kenar mahallelerdeki bazı sokak ve caddeler sular altında kaldı.

Hastaya giden ambulans kaza yaptı

Şiddetli yağışın etkili olduğu merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda ise 01 ACL 300 plakalı ambulans, ara yoldan çıkan Recep Çetin (60) yönetimindeki 16 JNV 89 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Sağanak yağış nedeniyle su birikintileri olan yolda yaklaşık 100 metre sürüklenen ambulans devrilerek durdu. Ambulans içindeki 2  sağlık personeli hafif yaralanırken diğer aracın şoförü Recep Çetin yara almadan kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen diğer ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:

ambulans adana kaza yagmur

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