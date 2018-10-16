Adanalı doktorlar 6 gündür nöbette: 'Bir an önce çıkarılmalı'



ATATÜRK PARKI’NDA BİR HAFTA NÖBETTEYİZ

Atatürk Parkı’ında gerçekleştirilen ‘Şiddete Farkındalık Nöbeti’ne 26. Dönem CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, EMO Adana Şube Başkanı Mehmet Mak ve GMO Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan destek verdi. Nöbete katılan hekim ve sağlık çalışanları şiddetin önlenmesi için halka bilgilendirici broşür dağıttı.

Burada konuşan Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Bugün burada Sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması için NÖBETTEYİZ.

Amacımız kamuoyunun dikkatini hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelen şiddete çekmektir. Şiddet toplumsal yapımıza sinmiş durumdadır. Bundan bir an önce kurtulmak zorundayız. Verdiğimiz sağlık hizmetinde hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelen saldırılar aslında kendi yaşamımızı ve sağlığımızı tehlikeye atmaktan başka işe yaramamaktadır. Hekimlerin çalıştıkları sağlık kurumlarında ölümlere varabilen saldırılara hedef olmasının kabul edilebilir, anlaşılabilir hiçbir gerekçesi olamaz.”

“SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI” BİR AN ÖNCE ÇIKARILMALIDIR

Şiddetin nedenlerini çok iyi bildiklerinin altını da çizen Başkan Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Sağlıkta Dönüşüm Programı ile başlayan kışkırtılmış sağlık talebi ve hekimlere, sağlık çalışanlarına yönelik özensiz, değersizleştirici dildir. Bu sistem hastaları müşteri, hastaneleri ticarethane olarak görmektedir. Çözümün başlangıcı nitelikli, güvenilir, hastalara yeterli zamanın ayrılabildiği, sağlık altyapısının ülkenin ve hastaların ihtiyaçlarına göre düzenlendiği bir sağlık ortamını talep etmekten geçmektedir. İkinci aşamada ise güvenlik önlemlerinin arttırılması, hastanelere ve sağlık kuruluşlarına silahla girilmesinin önlenmesi ve en önemlisi Sağlıkta Şiddet Yasasının çıkarılmasıdır. Bir hafta boyunca Atatürk Parkında Saat: 18.00’da nöbette olacağız. Tüm meslektaşlarımızı ve halkımızı destek vermeye çağırıyoruz.” dedi.