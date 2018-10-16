SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Adanalı doktorlar 6 gündür nöbette: 'Bir an önce çıkarılmalı'
Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, şiddetin toplumsal yapıya sindiğini, Hekimlerin çalıştıkları sağlık kurumlarında ölümlere varabilen saldırılara hedef olmasının kabul edilemeyeceğini söyleyerek “Sağlıkta Şiddet Yasası bir an önce çıkarılmalıdır.” dedi.
Adanalı doktorlar 6 gündür nöbette: 'Bir an önce çıkarılmalı'
16 Ekim 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


ATATÜRK PARKI’NDA BİR HAFTA NÖBETTEYİZ
Atatürk Parkı’ında gerçekleştirilen ‘Şiddete Farkındalık Nöbeti’ne 26. Dönem CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, EMO Adana Şube Başkanı Mehmet Mak ve GMO Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan destek verdi. Nöbete katılan hekim ve sağlık çalışanları şiddetin önlenmesi için halka bilgilendirici broşür dağıttı.
Burada konuşan Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Bugün burada Sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması için NÖBETTEYİZ.

Amacımız kamuoyunun dikkatini hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelen şiddete çekmektir. Şiddet toplumsal yapımıza sinmiş durumdadır. Bundan bir an önce kurtulmak zorundayız. Verdiğimiz sağlık hizmetinde hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelen saldırılar aslında kendi yaşamımızı ve sağlığımızı tehlikeye atmaktan başka işe yaramamaktadır. Hekimlerin çalıştıkları sağlık kurumlarında ölümlere varabilen saldırılara hedef olmasının kabul edilebilir, anlaşılabilir hiçbir gerekçesi olamaz.”

“SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI” BİR AN ÖNCE ÇIKARILMALIDIR 
Şiddetin nedenlerini çok iyi bildiklerinin altını da çizen Başkan Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Sağlıkta Dönüşüm Programı ile başlayan kışkırtılmış sağlık talebi ve hekimlere, sağlık çalışanlarına yönelik özensiz, değersizleştirici dildir. Bu sistem hastaları müşteri, hastaneleri ticarethane olarak görmektedir. Çözümün başlangıcı nitelikli, güvenilir, hastalara yeterli zamanın ayrılabildiği, sağlık altyapısının ülkenin ve hastaların ihtiyaçlarına göre düzenlendiği bir sağlık ortamını talep etmekten geçmektedir. İkinci aşamada ise güvenlik önlemlerinin arttırılması, hastanelere ve sağlık kuruluşlarına silahla girilmesinin önlenmesi ve en önemlisi Sağlıkta Şiddet Yasasının çıkarılmasıdır. Bir hafta boyunca Atatürk Parkında Saat: 18.00’da nöbette olacağız. Tüm meslektaşlarımızı ve halkımızı destek vermeye çağırıyoruz.” dedi.

Anahtar Kelimeler:

adana tabip odasi prof dr ahmet hilal

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
7
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
16.10.2018 12:09:25
SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI İSTEMİYORUM.
HER YERDE ŞİDDETE KARŞI OTURAKLI YASAL DÜZENLEMELER VE GÖZLE GÖRÜLÜR UYGULAMALAR İSTİYORUM.
Sağlıkçıların topyekün silahlanma arzularını dile getirdikleri geçen haftaki yorumlara bakılırsa, bir adım daha akli-selime yaklaşmışız ama her zaman olduğu gibi yine genellemeye ulaşamamışız. Şu haberlere artık son verme zamanı gelmedi mi : SOKAK ORTASINDA ÇOCUĞUNUN YANINDAKİ KADIN KOYUN GİBİ KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ, KONUŞMAYI BİLE BECEREMEYEN MİNİCİK ÇOCUK KAÇIRILIP TECAVÜZE UĞRAYIP BOĞULARAK KATLEDİLDİ. Toplumumuzda bir şiddete temayül var ve bunda cezaların caydırıcı olmaması, suçluların bazen statülerinin avantajıyla kanunları delebilmeleri var. HERKESE AYNI ADALETİ İSTİYORUM. GABAPENTİN’ İ ÜCRETSİZ ALMASI İÇİN SAHTE ŞEKER HASTALIĞI UYDURMADIĞIM ŞAHISIN BANA SALLADIĞI YUMRUĞUN KARŞILIĞIYLA, SOKAKTA KENDİ HALİNDE YÜRÜYEN BİR KADINA ATILAN YUMRUK AYNI ŞİDDETTE CEZA GÖRMELİ VE SUÇLU KARAKOLUN BİR TARAFINDAN GİRİP DİĞER TARAFINDAN ÇIKMAMALI.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
prof. dr. cakici disosiyatifkornea nakli sağlık bakanlığı doc. dr. gokhan ozgeoftalmoloji dunya gorme gunu prof. dr. osman sevki arslanEczacılar Sandoz ile 'İlacın Tarihine' Yolculuk Yapacakmeme kanseri breastanbultıbbi malzeme üniversite hastanesi sağlık bakanı fahrettin kocaobezite gida guvenligi faosülük tedavisi alternatif tıp tamamlayıcı tıp adana tabip odası prof. dr. ahmet hilal obezite abd amerikan ordusuromatoloji prof. dr. vedat hamuryudanbicakcilar tibbi cihaz aselsanparkinson beyin pili tıbbi cihazpalyatif bakim gunu malatya egitim ve arastirmasayıştay raporu kamu hastaneleri mali yonetim
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.