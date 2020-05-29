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Adı acil durum hastanesine verilen Prof. Murat Dilmener'in çocukları duygularını anlattı
Koronavirüsten hayatını kaybeden adı yeni kurulan acil durum hastanesine verilen Prof. Murat Dilmener'in çocukları duydukları gururu AKŞAM'a anlattı
Adı acil durum hastanesine verilen Prof. Murat Dilmener'in çocukları duygularını anlattı
29 Mayıs 2020 11:43 - Akşam
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Başkan Erdoğan, 31 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'nda açılacak olan pandemi hastanesine yardımseverliği ile tanınan Prof. Dr. Murat Dilmener'in adının verileceğini açıkladı. Hem görev yaptığı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hem kendi özel muayenehanesinde maddi durumu olmayan insanları tedavi etmesiyle tanınan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da hocası olan Prof. Dr. Dilmener'in oğlu Taner Dilmener ile kızı Fulya Gençoğlu babalarını AKŞAM'a anlattı.

EMEKLERİ BOŞA GİTMEDİ

Taner Dilmener şunları söyledi: "Babam tedavi için gelen kimseyi geri çevirmezdi. Sosyal güvencesi ve maddi durumu iyi olmayan insanlar gelip babamdan yardım isterdi. Onların muayenesini yapar ilacına kadar sağlardı. Oradaki diğer doktor arkadaşlarından da yardım isterdi. Kimsenin tedavisinin yarım kalmasına razı olmazdı. Bu insanlar babama köylerinden yumurta, tavuk ve tahıl getirerek teşekkür ederdi. Bu nedenle soruşturma bile geçirmişti. Şimdi hastaneye babamın adı veriliyor. Böyle bir şey eminim ki onun da çok hoşuna giderdi. Emeklerinin boşa gitmediğinin göstergesi olarak görürdü bunu. Babamla ne kadar gurur duysam az gelir."

DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

"Dünyada tıp maddiyata dönmüş durumda ama hükümetin burada çok büyük desteği var. Pandemide devletin yaptıkları çok önemli. Babamın yaptıkları bence şu anki hükümetin zihniyeti. Hükümetin pandemi hastalarının ücretsiz tedavi sağlaması çok önemli. Türkiye'de hiç kimse pandemi döneminde parası olmadığı için tedaviden mahrum bırakılmadı. Bu yaklaşım yıllarca babamın benimsediği ve bir hayat felsefesi haline getirdiği yaklaşımla aynı."

HASTASINDAN KAPMIŞ OLABİLİR

Babasının tıp kongresinden döndükten sonra maddi durumu iyi olmayan birkaç hastayı tedavi ettiğini koronavirüsü de bu dönemde kapmış olabileceğini belirten Taner Dilmener şunları söyledi: "Annemle kardeşim de virüse yakalandı ama onlar hafif geçirdi. Babamda tablo şeker hastalığı ve yaşı nedeniyle ağır oldu. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu hoca öğrencisiydi onun ölümüne de çok üzülmüştü."

Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün, Yeşilköy'deki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi de pazar günü açılacak.

İŞİNİ LAYIKIYLA YAPIP ARAMIZDAN AYRILDI

Prof. Dr. Dilmener'in kızı Fulya Gençoğlu babasını şöyle anlattı: "Babam hastaları ve öğrencileri için hocaların hocasıydı. Fakat benim icin yeri doldurulamaz örnek bir babaydı. İnsanların derdine deva olmayı kendine misyon edinmişti. Hafızası o kadar çok güçlüydü ki hastalarının isimlerini ve onlara yazdığı reçeteleri unutmazdı. Babam hümanist idealist ve mesleğine aşık bir doktordu. Görevini layıkıyla tamamlayıp aramızdan ayrıldı."

Anahtar Kelimeler:

murat dilmener pandemi hastanesi taner dilmener ile kizi fulya gencoglu

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