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Adı hastaneye verilen Prof. Dr. Feriha Öz kimdir?
Dünyaca ünlü Türk Patolog Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi Sancaktepe'de inşa edilen bir hastaneyle yaşatılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin açılış törenini gerçekleştirdi. Peki Prof. Dr. Feriha Öz kimdir? İşte Koronavirüsle mücadele ederken hayatını kaybeden İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz ile ilgili merak edilenler...
Adı hastaneye verilen Prof. Dr. Feriha Öz kimdir?
29 Mayıs 2020 17:58 - Hürriyet
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin açılış töreninde konuştu. Sancaktepe'de açılacak olan Acil Durum Hastanesine ismi verilecek olan Prof. Dr. Feriha Öz, kısa bir süre önce hayatını kaybetmişti. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha corona virüsüyle mücadele ediyordu.

Patolojinin duayen ismi Prof. Dr. Feriha, 1933 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini İstanbul Tıp Fakültesinde tamamlayan Feriha Öz, akademik kariyerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde başladı.

Prof. Dr. Öz, 1968'de Doçent, 1976'da Profesör unvanını aldı. Akademik kariyeri boyunca alanına çok ciddi katkılarda bulunan Öz, 2000 yılında emekli oldu.

1960-2011 yılları arasında 100'den fazla bilimsel çalışma ve yayın yapan Öz'ün eserleri, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren birçok dergide yayımlandı.

Patolojinin değişik konularına dağılmış birçok çalışması bulunan Prof. Dr. Öz, aynı zamanda İÜC Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Büge Öz'ün kayınvalidesi, Prof. Dr. Ferhan Öz'ün de annesidir.

Dünyaca ünlü Türk patolog Prof. Dr. Feriha Öz 4 Nisan 2020 tarihinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:

feriha oz

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