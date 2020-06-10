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Adıyla anılan 'Kawasaki' hastalığını bulan Japon doktor 95 yaşında öldü
Kawasaki hastalığına ismini veren Japon çocuk doktoru Kawasaki Tomisaku 95 yaşında hayatını kaybetti.
Adıyla anılan 'Kawasaki' hastalığını bulan Japon doktor 95 yaşında öldü
10 Haziran 2020 13:44 - AA
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Kawasaki Hastalığı Araştırma Merkezi, küçük çocukları etkileyen nadir ateşli hastalığına adını veren doktor Kawasaki Tomisaku'nun yaşlılık sebebiyle öldüğünü bildirdi.

Japon çocuk doktoru, Tokyo'da 1950'de önce Japon Kızılhaç Tıp Merkezi olan, daha sonra Çiba Üniversitesine dahil edilen sağlık tesisinde çalışmaya başladı.

1990'da bu tesisten emekli olarak kendi araştırma ekibinin liderliğini üstlenen Kawasaki, daha sonra adının verildiği araştırma merkezinin başkanlığını yürüttü.

Kawasaki, çocuklarda yüksek ateş, deri döküntüsü, tahriş, gözde kızarıklık ve dilde şişlik gibi belirtilerle ayırt edilebilen hastalığa 1961'de rastladı.

Japon doktorun "Arerugi" (Alerji) dergisinde 1967'de yayımlanan ve 50 hastanın klinik gözlemlerine yer verdiği makaleden sonra hastalık "Kawasaki" adıyla anılmaya başlandı.

Daha çok 5 yaşından küçük çocukları etkileyen ve kalbe kan akışını sınırlandıran hastalık, damar iltihabına ve kalp krizine sebep olabiliyor.

Anahtar Kelimeler:

kawasaki kawasaki tomisaku doktor

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