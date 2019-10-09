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Adli Tıp Kurumunda cenazeler karıştı: İstanbullu aile Afrikalı adamın cenazesini defnetti
Tatil için geldiği Türkiye'de hayatını kaybeden Afrikalı Jacobus Johannes Nelson'ın cenazesi, otopsi sırasında Çatalcalı Bedri Ayhan'ın cenazesi ile karıştı. Çatalcalı aile Afrikalı adamın cenazesini alarak köylerinde defnetti. Hatanın fark edilmesinin ardından cenaze mezardan çıkartılarak tekrar Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Adli Tıp Kurumunda cenazeler karıştı: İstanbullu aile Afrikalı adamın cenazesini defnetti
09 Ekim 2019 - İHA
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İSTANBUL - Çatalca'da yaşayan 85 yaşındaki Bedri Ayhan, 28 Eylül günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Çocukları arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Ayhan'ın cenazesine otopsi yapılması istendi. Bunun üzerine cenaze otopsi işlemi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsinin tamamlanmasının ardından cenazeyi teslim alan aile, 1 Ekim'de Çatalca Dağyenice köyünde toprağa verdi.

Ancak Ayhan'ın ailesi önceki gün gelen telefonla bir şok yaşadı. Aile Adli Tıp Kurumunda cenazelerin karıştığını, Bedri Ayhan yerine tatil için geldiği Türkiye'de kalp krizi geçiren Güney Afrikalı Jacobus Johannes Nelson'ın (66) cenazesini toprağa verdiklerini öğrendi.
Yaşanan karışıklık üzerine savcılık talimatıyla Ayan’ın cenazesi jandarma eşliğinde mezarlıktan çıkarıldı ve yeniden Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada yeniden yapılan teşhisin ardından cenazeler gerçek sahiplerine teslim edildi. Bedri Ayhan'ın cenazesi dün ikinci kez cenaze namazı kılınarak toprağa verildi.

Yaşanan olayı anlatan Dağ Yenice Muhtarı Ercan Gül, "Mahallede yaşayan Bedri amcamız hayatını kaybetti. Çocukları ile Ayhan'ın sonradan evlendiği eşi arasındaki problem nedeniyle otopsi yapılması istendi. Otopsiye gönderildi cenaze. Pazartesi günü cenaze geldi defin yaptık. Dün beni Jandarma komutanlığı aradı. Mezarın açılacağını söylediler. Daha sonra cenazelerin karıştığını öğrendik. Çocuklarına haber verdik. Oğlu babasının kendisinin yıkadığını söyledi. 'Babamdı. Ben aptal mıyım ayırt edemeyecek kadar' dedi. Ben tekrar jandarmayı aradım. Oğlunun cenazeyi teşhis ederek aldığını söyledim. Jandarma da bu sefer biz Adli Tıp Kurumuna kızını götürelim ve cenazeyi teşhis etsin. Kızı gitti. Adli Tıptan da cenazeyi teşhis etti. Sonra mezar açıldı. Mezardaki diğer vatandaş yabancı uyruklu bir vatandaşmış. Bedri Amca'yı kendi mezarına dün defnettik. Allah rahmet eylesin iki kez cenaze namazı kıldık Bedri Amca için. Tirajı komik bir olay. Karşı taraf için de kötü bir şey" ifadelerini kullandı.

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adli tip

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