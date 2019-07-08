Adli Tıp ve Adli Bilimler kitabı yayımlandı

MEDİMAGAZİN- Adli Tıp ve Adli Bilimler kitabının yaklaşık iki yıl önce güncel ve temel bir kaynak eser olarak hem bu alanlara hem de başta hukuk ve medya olmak üzere diğer disiplinlere yönelik olarak yola çıktığını söyleyen Prof. Dr. Dokgöz “Alanın çerçevesini kuşkusuz hukuk çizmektedir, ancak hukuksal normlar, sadece yerel değil evrensel hukuksal normlar ve tıbbi etik değerlere uygunluk göstermek ve bilimsel gelişmelere de koşut olmak durumundadır.” dedi.

Kitabın tıp fakültesi öğrencileri, adli tıp asistanları, adli tıp uzmanları, adli bilimlerin farklı alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine katkı sağlayacağı görüşünde olan Prof. Dr. Dokgöz “Tıp, hukuk, psikoloji, diş hekimliği, kriminoloji, sosyal hizmet, antropoloji gibi çok çeşitli adli bilimler alanında çalışanlara en son güncel literatür bilgileri yanında yeni perspektifler de kazandıracağı kanısındayım. “ dedi.

Prof. Dr. Dokgöz, kitabın oluşumunda katkıları olan bölüm yazarı akademisyenlere, meslektaşlarına, asistanlarına, öğrencilerine ve destek ve sabırları için Akademisyen Yayınevi sahibi Yasin Dilmen’e teşekkür etti.