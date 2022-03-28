Adli Tıp verileri açıklandı: Hekimler, yüzde 90 kusursuz

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, hekimlerin taksirli yaralama ve taksirli öldürmeden dolayı yargılamalarında resmi bilirkişiliği Adli Tıp Kurumu'nun yaptığına dikkat çeken Acar, "Verilere göre; bugüne kadar taksirle yaralamadan gelenler bakımından her 100 dosyanın 95'inde tabipler kusursuz. Taksirle öldürmeler bakımından da 100 olaydan 90'ında tabipler kusursuz görüldü. Birinde yüzde 5, birinde yüzde 10 oranında kusurlu görüldü" dedi.

Acar, doktorlar başta olmak üzere sağlık çalışanlarının görevini "kötüye kullandığı"nın tespit edilmesi halinde ise tazminat cezalarının rücu ettirileceğini kaydetti. Acar şöyle devam etti:

"Eğer görevini kötüye kullanan doktor ise kendisine Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından rücu imkânı var. Doktorun taksiriyle değil ancak kastından dolayı ceza mahkemesinde bir mahkûmiyet hükmü alması gerekir. Taksirle bir yaralama, taksirle bir öldürmeden dolayı ceza mahkemesinde eğer yargılanmış ve kesinleşmiş bir hükümle mahkûm olmuşsa burada doktora bir rücu imkânı söz konusu olmayacak."