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Adnan Menderes Tıp Fakültesinde 2 intörn Kovid pozitif çıktı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde 2 intörn doktorun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Adnan Menderes Tıp Fakültesinde 2 intörn Kovid pozitif çıktı
26 Mayıs 2020 13:44 -
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde görevli 2 intörn doktorun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Hastane başhekimliğinden yapılan açıklamaya göre, görevli 2 doktor adayının testi pozitif çıktı. İntörn doktorlar aynı hastanede tedavi altına alındı.

Tüm koruma tedbirlerinin dünya standartlarına uygun olarak alındığı belirtilen açıklamada, bu vakaların ortaya çıkmasında sorunun nereden kaynaklandığının dikkatlice ve büyük bir titizlikle incelendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Konuyu intörn öğrenci temsilcisi ve tıp fakültesi dekanı ile istişare edeceğiz. Çarşamba günü de tıp fakültesi yönetim kurulu, hastane başhekimliği ve diğer intörn öğrencilerle değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

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