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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda bir doktor gözaltına alındı
Balıkesir'de, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda bir doktor gözaltına alındı
23 Mayıs 2019 - AA
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda daha önce tutuklanan Ö.T'nin telefonunda kayıtlı bazı isimlerin önünde "Adnani", "A9" gibi kodlamalar yazıldığı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi, Bandırma ve Edremit ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, esnaf oldukları öğrenilen D.S, R.K. ve S.M. ile doktor M.P. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise Oktar'ın yazdığı çok sayıda kitap ele geçirildi.

Anahtar Kelimeler:

doktor hekim adnan oktar

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