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ADÜ’de 4 ayda 6 nakil gerçekleştirildi
Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen iki başarılı ameliyatla organ nakli başlarken, ADÜ Tıp Fakültesi Öğretim üyelerinden oluşan ekip, 4 ayda 6 nakil gerçekleştirdi.
ADÜ’de 4 ayda 6 nakil gerçekleştirildi
26 Mart 2018 -
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ADÜ Tıp Fakültesi Öğretim üyelerinden oluşan organ nakli ekibi son olarak hem karaciğer hem de böbrek nakli ameliyatlarını da başarıyla gerçekleştirdi. Bekleme listesinde karaciğer nakli için Hepatit B'ye bağlı karaciğer sirozu olan 54 yaşındaki kadın hastaya ve böbrek nakli için kronik böbrek yetmezliği nedeni ile 4 yıldır hemodiyalize giren 29 yaşındaki erkek hastaya doku ve kan uyumu olması üzerine aynı iki gün içerisinde iki organ nakli gerçekleştirdiklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Mustafa Gökhan Ünsal, 13 saati ameliyat olmak üzere yaklaşık 20 saat süren işlemler sonunda, 2 hasta için de yeni bir hayat ve yeni bir başlangıç sağlayabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. 
Prof. Dr. Ahmet Ender Demirkıran, Yrd. Doç. Dr. Erdem Barış Cartı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Gökhan Ünsal ve Yrd. Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz’dan oluşan Organ Nakli Ekibi, 4’üncü ayda 3'ü karaciğer ve 3'ü böbrek nakli olmak üzere 6 nakil gerçekleştirdi. 

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