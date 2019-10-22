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Afrika ülkeleri Ebola virüsü ile ortak mücadele edecek
Ebola virüsünün tehdit oluşturduğu 9 Afrika ülkesi hastalıkla etkili mücadele için birlikte hareket etme kararı verdi
Afrika ülkeleri Ebola virüsü ile ortak mücadele edecek
22 Ekim 2019 - AA
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde bir araya gelen Angola, Ruanda, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burundi, Uganda, Tanzanya, Zambiya ve ev sahibi KDC'nin sağlık bakanları, Ebola tehdidine karşı ortak görev gücü kurma kararı aldı.

Afrika Ebola Koordinasyon Görev Gücü adını taşıyacak yeni örgüt, Afrika Birliği ve Dünya Sağlık Örgütünün desteğiyle çalışacak.

Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum sürecek 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında şimdiye kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te ilk olarak Batı Afrika'da yayılmıştı.

Deneysel Ebola ilaçlarında yüzde 90'lık başarı görüldü 

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

 

Ebola salgını durdurulamıyor... Küresel acil durum ilan edildi 

 

Anahtar Kelimeler:

ebola kongo demokratik cumhuriyeti

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