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Afrika ülkesinden yanlış aşı krizi: 10 kişi hayatını kaybetti
Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Wa bölgesinde, yılan sokmasıyla mücadele kapsamında yanlış aşı vurulan 10 kişinin öldüğü bildirildi
Afrika ülkesinden yanlış aşı krizi: 10 kişi hayatını kaybetti
25 Ocak 2019 - AA
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Wa Batı Bölgesi hastanesinden Dr. Benjamin Aminyuure, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılan sokmasına karşı aşı alamadıkları için hastaların özel bir eczaneye yönlendirildiğini ve burada yanlış aşı uygulandığını söyledi.

Aminyuure, yapılan aşılama sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği ve 40 kişinin tedavi altına alındığını kaydetti.

Bölgede çok sayıda yılan sokması vakası olduğunu ifade eden Aminyuure, hükümetten  aşı göndermesini talep etti.

Anahtar Kelimeler:

gana asi benjamin aminyuure

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