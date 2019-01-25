Afrika ülkesinden yanlış aşı krizi: 10 kişi hayatını kaybetti

Wa Batı Bölgesi hastanesinden Dr. Benjamin Aminyuure, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılan sokmasına karşı aşı alamadıkları için hastaların özel bir eczaneye yönlendirildiğini ve burada yanlış aşı uygulandığını söyledi.

Aminyuure, yapılan aşılama sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği ve 40 kişinin tedavi altına alındığını kaydetti.

Bölgede çok sayıda yılan sokması vakası olduğunu ifade eden Aminyuure, hükümetten aşı göndermesini talep etti.