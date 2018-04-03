Afrika’da 1,5 milyon kişiye katarakt ameliyatı

TUNUS (AA) - İslam Kalkınma Bankasının (İKB) Kalkınma İçin İslami Dayanışma Fonu (ISFD) Önlenebilir Körlükle Mücadele Projesi kapsamında Türkiye'nin koordinasyonunda Afrika’da 5 yılda 1,5 milyon katarakt ameliyatı gerçekleştirilecek.

Söz konusu proje, Tunus'ta yapılan İKB 43. Genel Kurulu'nda törenle başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, törende yaptığı konuşmada, İslam dünyasına sağlık alanındaki mümkün olan en büyük katkıyı vermeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin, İKB'nin Kalkınma İçin İslami Dayanışma Fonu Önlenebilir Körlükle Mücadele Projesi sürecinin dışında kalmasının beklenemeyeceğini belirterek, bu sürece dahil olmayı ve katkı vermeyi gönülden istediklerini ifade etti.

Gümüş, ''Projenin bugün itibarıyla başlangıçta planlanan 100 bin ameliyat hedefinin çok üzerinde 1,5 milyon katarakt ameliyatına çıkması ve diğer taraftan temin edilmesi öngörülen gözlük sayısının ise 10 milyon olarak belirlenmesi, tüm paydaşların iyilik ve sevapta yarışmalarının bir sonucudur.'' diye konuştu.

Gümüş, projenin ikinci aşaması için planlanan 5 yılda 1,5 milyon katarakt ameliyatı için hızlı şekilde hazırlıkları tamamlayacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

''Önemli bir adım olarak da İDB ve tüm ortaklarımızla etkin koordinasyonumuzu sağlayacak web tabanlı bir otomasyon sistemi kuracağız. Bu sistem sayesinde tüm hasta bilgileri, doktor bilgileri, ülke bazlı verilerin de bulunduğu ve hızlı raporlamaya imkan veren bir altyapı tesis edilecektir. Bu yapı, tüm tarafların şeffaf bir şekilde süreci takip ederek katkı sağlamasına yardımcı olacaktır. Bu büyük sorun karşısında bir an evvel harekete geçmeliyiz. Kaybedecek vaktimiz yok ve bir an önce ameliyatlarımıza başlayalım.''

Daha sonraki süreçte kapasitenin yılda bir milyon katarakt ameliyatına çıkartılabileceğini bildiren Gümüş, ''Bu sağlık sorunlarından muzdarip milyonlarca kardeşimizi göz önüne aldığımızda bunun bir gereklilik olduğunu belirtmek istiyorum.'' dedi.

- ''Diğer ülkelerden de Türkiye'yi takip etmelerini bekliyoruz''

İslam Kalkınma Bankası (İKB) Başkanı Bandar Hajjar, dünyada 280 milyon insanın görme sorunu yaşadığını söyledi.

Afrika’da ise 33 milyon insanın gözle ilgili problemleri bulunduğunu ve bunun yüzde 75’inin tedavi edilebilir olduğunu aktaran Hajjar, ''Körlük sadece bir halk sağlık problemi veya insanın acı çekme sorunu değil fakat üretim ve verimliliği tehdit eden çok ciddi bir kalkınma sorunudur. Biz diğer üye ülkelerden de Türkiye'nin adımlarını takip etmelerini, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak ve herkese iyi yaşam koşulları sağlamak için iş birliğini, sağlık sektörünün dışında diğer sektörlerde de artırmalarını bekliyoruz.'' diye konuştu.