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Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bine yaklaştı
Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 199 bin 961'e yükseldi
Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bine yaklaştı
26 Ağustos 2020 11:34 - Independent Türkçe
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Koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 795 artarak 1 milyon 199 bin 961 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 223 artışla 28 bin 51'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 13 bin 159 ölümle Güney Afrika, 5 bin 280 ölümle Mısır, bin 446 ölümle Cezayir'de görüldü.

611 bin vaka ile Güney Afrika ilk sırada

Morityus'ta aktif koronavirüs vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 611 bin 450, bu ülkeyi 97 bin 478 vaka ile Mısır ve 53 bin 252 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 925 bin 220 kişi ise iyileşti.

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus kovid-19 afrika salgin

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