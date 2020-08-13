Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 70 bini aştı
Afrika kıtasında, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 78 bin 301'e yükseldi.
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 70 bini aştı
13 Ağustos 2020 10:08 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 9 bin 208 artarak 1 milyon 78 bin 301 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 410 artışla 24 bin 322'ye ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 11 bin 10 ölümle Güney Afrika, 5 bin 85 ölümle Mısır ve 1333 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 568 bin 919 oldu, bu ülkeyi 95 bin 963 vaka ile Mısır ve 47 bin 743 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 772 bin 365 kişi ise hastalığı yendi.

Anahtar Kelimeler:

kovid koronavirus yeni vakalar vaka sayisi virus bulasan kisi sayisi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.