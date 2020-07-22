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Afrika’da Kovid-19 vaka sayısı 750 bini aştı
Afrika kıtasında, Kovid-19 salgını tespit edilenlerin sayısı 753 bin 914'e yükseldi.
Afrika’da Kovid-19 vaka sayısı 750 bini aştı
22 Temmuz 2020 08:57 - AA
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 13 bin 888 artarak 753 bin 914'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 314 artışla 15 bin 779'a çıktı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı yaklaşık 5 bin 368 ölümle Güney Afrika, 4 bin 399 ölümle Mısır ve 1100 ölümle Cezayir'de görüldü.

Seyşeller, Eritre ve Uganda'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 381 bin 798'e ulaştı, bu ülkeyi 89 bin 78 vaka ile Mısır, 37 bin 801 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika’da, salgına yakalanan 412 bin 654 kişi ise hastalığı yendi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus yeni vakalar salgin kovid afrika

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