Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Afrikalı bilim adamları Kovid-19 aşısı için toplanacak
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Dr. Nkengasong, Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmalarına başlamak için Afrikalı bilim adamlarının ay sonunda bir araya geleceğini söyledi.
Afrikalı bilim adamları Kovid-19 aşısı için toplanacak
11 Haziran 2020 16:50 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, düzenlediği basın toplantısında, Afrika’nın  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bulunmasında öncü bir rol oynamasını istediklerini vurgulayarak, "Aşı üretmek tahmin ediliği kadar zor değil zamanla geliştirebilirsiniz. Kıtada halihazırda bunu yapacak kapasitede bir sürü çalışma grubu var." diye konuştu. 

Afrika Birliğinin öncülüğünde 24-25 Haziran’da bir toplantı düzenleneceğini ve kıtadaki en iyi uzmanların bir araya geleceğini belirten Nkengasong, toplantıda aşıyı geliştirmenin yanı sıra muhtemel aşıya nasıl ve ne şekilde erişeceklerine de kafa yoracaklarını ifade etti.

Şimdiye dek 3 milyon test yapılan kıtada vakaların yarısından fazlasının sadece 5 ülkede olduğunu belirten Nkengasong, kıta genelinde toplamda 209 bin 438 vaka ve 5 bin 678 ölüm olduğunu aktardı.

Africa CDC Direktörü ayrıca, Kovid-19 vakalarına ilişkin istatistikleri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya’nın kendileriyle iş birliği yapacağına ilişkin umudunun sürdüğünü dile getirdi.
 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus kovid-19 asi afrika

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.