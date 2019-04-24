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Afrika'ya ilaç dağıtımında 'drone' dönemi
Dünyanın en geniş drone dağıtım ağı Zipline, Gana'daki kliniklere drone'la ilaç, aşı ve kan desteği sağlayacak
Afrika'ya ilaç dağıtımında 'drone' dönemi
24 Nisan 2019 - AA
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Gana'nın uzak bölgelerindeki 2 bin kliniğe dünyanın en geniş drone dağıtım ağı sayesinde ilaç, aşı ve kan taşınacak.

İngiliz Financial Times'ın haberine göre, dünyanın en geniş drone dağıtım ağına sahip olan Zipline firması, 150 farklı ilaç ve aşıyı Gana'nın ulaşılması zor bölgelerinde bulunan 2 bin kliniğe yarım saat içinde drone aracılığıyla ulaştıracak.

İlaç ve aşının yanı sıra kan taşımacılığı da yapacak olan firma, 2016'da Ruanda'da pilotsuz ve önceden programlanmış hava araçlarıyla kan taşıma hizmetini başlatmıştı.

Firmanın son projesiyle birlikte sağlık çalışanlarının kısa mesaj yoluyla sipariş vermesinin ardından saatte 110 kilometre hızla hareket eden drone'lar sayesinde Gana ve Ruanda'nın her bölgesine 30 dakika içinde sipariş teslimi gerçekleştirilebilecek.

Drone dağıtım ağıyla Gana ve Ruanda'daki tıbbi ihtiyaçları hızlı biçimde karşılamayı amaçlayan proje, Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlamış olduğu tıbbi malzemeleri bölgedeki insanlara ulaştırıyor ve birçok uluslararası yardım kuruluşu tarafından destekleniyor.

Anahtar Kelimeler:

ilac dagitimi drone zipline

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