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Afrin'de görevli sağlık personelini taşıyan araç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Afrin'de görevli sağlık personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Afrin'de görevli sağlık personelini taşıyan araç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
28 Aralık 2020 20:25 - AA
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Alınan bilgiye göre, Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan sağlıkçıları taşıyan minibüs, Reyhanlı-Kırıkhan kara yolu Akpınar Mahallesi kavşağı yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 

Durumu ağır olan ve hastaneye kaldırılan yaralılardan tıbbi laboratuvar teknisyeni Durmuş Ayyıldız, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi: 

"Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda meydana gelen üzücü trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanına Allah'tan rahmet, sağlık camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralanan vefakar sağlık çalışanlarımıza da acil şifalar diliyorum." 

Anahtar Kelimeler:

hastane kaza trafik kazasi hatay

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