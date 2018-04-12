Afrin'in sağlığı Türk hekimlerine emanet

Sağlık Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Afrin ve güvenliği sağlanan kırsal alanda sağlık hizmeti veriyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı'nın sona ermesiyle Bakanlık ekipleri bölgeye giderek yerinde incelemelerde bulundu, sağlık hizmetleri planlaması yaptı.

Planlamadan sonra Afrin'de 1 hastane, 1 mobil sağlık aracı ve 1 mobil sağlık tırı ile 9 Nisan'dan itibaren sağlık hizmeti verilmeye başlandı.

Afrin'de verilen sağlık hizmeti kapsamında 8'i hekim olmak üzere 25 personel aldı. 24 saat esasına göre hizmet verecek sağlık personelinin 3 günde bir nöbet gelecek şekilde çalışması öngörüldü.

Bu nedenle 1 aylık süreçte toplam 58 personelin görevlendirilmesi yapılacak.

- "119 hastaya sağlık hizmeti sunuldu"

Afrin Hastanesinde 1'i acil servis, 2'si poliklinikte görevli uzman hekim ve diğer sağlık personelinden oluşan 11 kişilik ekip tarafından ilk iki günde 22 hastanın muayenesi ve tedavi planlaması yapılarak ilaçları verildi.

Bakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"2'si hekim, 5 personelimizin görev aldığı Afrin'deki mobil sağlık tırımızda ise aynı süreçte 119 hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Cinderes'teki mobil sağlık aracımızda ise 1 hekim, 1 sağlık çalışanı ve şoför görev yapıyor. Ekibimiz ilk iki günde 160 hastanın muayenesini gerçekleştirerek ilaçlarını verdi. Bölgede 9-10 Nisan tarihleri arasında toplam 301 hastanın muayene ve tedavisi yapıldı.

Sağlık hizmetleri kapsamında, bölgede 6 sağlık personelinin görev yaptığı 2 ekipli ambulans da konuşlandırıldı. Mevcut Afrin Hastanesinde ve mobil sağlık araçlarındaki görevlendirmeler, hizmete esas tüm tedarik ve lojistik hizmetleri ile sarf malzemeleri Hatay İl Sağlık Müdürlüğünce karşılanıyor."