Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde rektörlük devir teslimi yapıldı

Afyonkarahisar-AKÜ Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen devir teslim törenine, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ve rektör yardımcıları, fakülte dekanları ile idari kadro katıldı.

Törende görevini devreden Prof. Dr. Mustafa Solak, yaptığı konuşmada, AKÜ’de yeni bir dönemin başlangıcını yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2011 Mart ayından bu yana yürüttüğümüz Afyon Kocatepe Rektörlüğünü bugün itibariyle yaklaşık 8 yıldır beraber çalıştığım Rektör Yardımcım Prof. Dr. Mehmet Karakaş kardeşime teslim etmekten büyük kıvanç duyuyorum. Yıllardır beraber çalıştık. Birçok problemleri beraber çözdük ve bir çok bilgileri beraber ürettik. Kendisine de ayrıca rektörlük görevimde verdiği destekleri, ürettiği bilgileri özellikle eğitim öğretim alanında yaptığı katkılara teşekkür ediyorum. Bunlar yapılan çalışmalar hafızalardan silinmeyecektir.”

Yeni Rektör Mehmet Karakaş ise Prof. Dr. Mustafa Solak’tan çok şey öğrendiğini vurguladı.

Araştırma görevlisi olarak girdiği üniversiteye rektör olarak hizmet vermenin kendisini ayrı bir mutlu ettiğini ifade eden Karakaş, şunları kaydetti:

"1993 yılından itibaren başladığım çalışma hayatıma Sayın Cumhurbaşkanımızın tarafıma tevdi etmiş olduğu görevime rektör olarak devam edeceğim. Tabi ki, bu 26 yıllık süreyle anlatacağımız çok şey var ama bugünün anlamı farklı. Devir teslim törenimiz var. Sayın Rektörüm Prof. Dr. Mustafa Solak, yaklaşık 20 yıldır üniversitemize hizmet ediyor. Son 8 yıl ise, rektörlük görevini sürdürdü. Bu 8 yıl içerisinde önce rektör danışmanlığı, dekanlık ve rektör yardımcılığı görevlerinde bulundum. Bu süre içerisinde kendisinden çok şey öğrendim. İş takibi ayrıntılar üzerinde incelikli duruşu ve karar alırken istişareye önem vermesi önemli kritik kararları alması gibi sayabileceğimiz birçok konu hakkında kendisinden çok şey öğrendik."

Konuşmaların ardından eski Rektör Solak’a yeni Rektör Karakaş tarafından hizmetlerinden dolayı plaket takdim edildi.

Devir törenin ardından basına kapalı bölümde eski Rektör Solak, Rektör Mehmet Karakaş’a brifing verdi.