Ağız-diş sağlığı sektörü normalleşmeyle birlikte dış pazara açılmayı hedefliyor

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektör olarak normalleşme sürecinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı gerekli önlemleri alarak faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Diş hekimlerinin normalleşme sürecinin başlamasıyla hastaların bekleme salonunda maske kullanmasından ortamın dezenfeksiyonunun sağlanmasına kadar hijyen kurallarına odaklandığını vurgulayan Uçar, hekimlerin de kendilerini ve hastalarını korumak amacıyla koruyucu ürünlere ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Uçar, sektör olarak bu ihtiyaçları karşıladıklarını ve gerekli koruyucu ürün, alet ve cihazları sağladıklarını dile getirdi.

Normalleşmeyle birlikte diş hekimliği ürünlerinin satışlarında kademeli olarak bir artış yaşandığını ve bunun devam edeceğini vurgulayan Uçar, şöyle konuştu:

"Normalde tatil dönemi olduğu için, temmuz-ağustos gibi yaz ayları daha durgun geçer ancak bu yıl pek öyle olmayacak. Bu normalleşme sürecinde kademeli olarak hazirandan itibaren yavaş yavaş yukarıya doğru işlem hacimlerinde ve ticari cirolarda normalleşme sürecini yaşıyoruz."

"Büyüme trendine devam edeceğimizi öngörüyoruz"

Ağız-diş sağlığı sektöründe Türkiye'deki iç potansiyelin yanı sıra bu yıl yapılacak ihracatın hacminde yüzde 30'luk bir büyüme öngördüklerini belirten Uçar, şu değerlendirmede bulundu:

"Normalde Türkiye'ye gelip alışveriş yapan yabancılardan kaynaklı işlem hacmimiz vardı.Burada bir düşüş yaşandı ama buna karşılık özellikle dünyada Asya ve özellikle Çin'den kaynaklı ticari işlem hacimlerinin değişmesi söz konusu. Çünkü batılı ülkeler ya da Amerika gibi coğrafyalar artık bu Kovid-19'un kaynağı olarak gördükleri Çin'den alışveriş yapmak istemiyorlar."

Kriz döneminde ticari işlemlerini yönetemeyen bazı ülkeler olduğuna dikkati çeken Uçar, "Gelişmiş ülkelerin, ürün temin ettikleri bazı ülkelerde alternatiflere yönelmeleri bir ihtiyaç oldu. Burada Türkiye'ye büyük bir rol düşüyor." ifadelerini kullandı.

"Bu yılki işlem hacmi beklentisi 700 milyon dolar"

Uçar, sektörün bu yıl itibarıyla 700 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşmasını beklediklerini belirterek, "Bazı malzemelerde birtakım eksiklikler olabileceğini düşünsek de Kovid-19 sebebiyle yeni ticari hayatımıza giren ürünler sayesinde biz 700 milyon dolarlık işlem hacmini koruyacağımızı ve önümüzdeki yıl büyüme trendine devam edeceğimizi öngörüyoruz." dedi.

Son 10 yılda, Türkiye'de ağız-diş sağlığı endüstrisinde çok büyük yatırımlar yapıldığını ve son 3 yıldır bu yatırımların neticesinin görülmeye başlandığını vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"Birçok firmamız yeni ürünler üretiyor. Şimdi bu değişimle beraber çok ciddi fırsatlar var. Bunu iç pazar ve dış pazar açısından değerlendirmek lazım. Dış pazarda talep ortaya çıktığı için Türkiye'deki üreticilerde bir ivmelenme yaşanmasını bekliyoruz. Yani bir büyüme ve bir genişleme yaşayacaklar. Bu genişlemeyle beraber dış pazardaki işlem hacimlerini büyütecekler. Buradan gelen güçle beraber iç pazarda da ürünlerini daha fazla satıyor olacaklar. Dolasıyla hem dışarıdan gelen ürünün azalması, dışarıya da ürün gitmesi açısından baktığımızda, sektör dış ticaret açığına olumlu yönde katkı sağlayacaktır."

Sektörde, yüzde 100 yerli diye bir şey olamayacağını ve en iyi, en kaliteli ürünlerin diş hekimlerinin hizmetine sunulmasının prensip olduğuna işaret eden Uçar, "Burada sektörün şöyle bir avantajı var, yabancı ve yerli firmaların çalışmalarıyla çok kaliteli ürünler pazarda bulunuyor olacak. Avrupa standartlarında ama daha makul fiyatlarla ürünleri pazara sunup hem Türkiye'de hem dünyada inşallah büyüme trendini yakalayacağız." diye konuştu.