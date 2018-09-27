SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ağrı sağlık turizmine yeni bir kapı açıyor: Kaynak bölgesine fizik tedavi hastanesi
Ağrı'da jeotermal kaynaktaki sondaj çalışmalarında 48 derecelik sıcak su bulunan bölgede 50 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi kurulacak.
Ağrı sağlık turizmine yeni bir kapı açıyor: Kaynak bölgesine fizik tedavi hastanesi
27 Eylül 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Ağrı Valiliği, İl Özel İdaresine ait olan ve Ağrı-Van karayolu üzerindeki Yolyazı köyünde yer alan bölgede bir süre önce yürüttüğü sondaj çalışmasında 48 derece sıcaklığa sahip jeotermal kaynağa ulaştı.

Kaynağı yeni projelerle değerlendirmeyi amaçlayan Valilik, söz konusu alana başta İran olmak üzere bölgedeki hastalara şifa dağıtacak 50 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi kurmayı hedefliyor.

Konu ile ilgili Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Ağrı Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Doktor Fikret Merter Alanyalı, İl Özel İdaresince yapılması planlanan hastanenin ilin sağlık turizmine önemli katkı sunabileceğini ifade etti.

Kentin Gürbulak Sınır Kapısı'na yakın olduğuna işaret eden Alanyalı, şunları söyledi:

"İran'dan çok sayıda turistin kentimize gelip sağlık hizmeti aldığı ve ayrıca mevcut hastanelerimizin fizik tedavi hastalarının da yoğunluğu görülmüştür. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 6 Eylül 2018 tarihinde yapılan tıbbi değerlendirme raporunda kaynağın 'Seçilmiş romatizmal hastalıkların tedavisinde, eklem rahatsızlıklarında, kronik bel ağrısında, kas, tendon ve buna benzer hastalıklarda, yumuşak doku hastalıklarında, sedef hastalığında, akne, sivilce gibi dermatolojik hastalıklarda destekleyici ve tamamlayıcı tedavi unsuru olabilir.' nitelikli olduğu raporu da bize ulaşmıştır. Bu rapora istinaden fizik tedaviye uygun olduğu için söz konusu alanda İl Özel İdaresince 50 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi yapılması düşünülmektedir."

Alanyalı, söz konusu hastanenin halka faydalı olacağını anlatarak "Hem Bakanlığımıza hem de Valiliğimize İl Sağlık Müdürlüğümüz adına teşekkürlerimizi sunarız." diye konuştu.

Toplantıya katılan fizik tedavi ve dermatoloji uzmanları ise kaynağın kendi alanlarında hizmet alan hastalıklarda fayda sağlayacağını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

fizik tedavi hastanesi jeotermal su kaynak suyu fikret merter alanyali

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Miss Turkey plastik cerrahi Şevval Şahinsaglik bakanligi iskur personel alimiambulans rallisi saglik bakanligi ankara il saglikavukat hekim cengiz bayramceyda düvenci zayflama çayı tumor doc. dr. ibrahim tayfun sahiner prof. dr. reha metin alkan fizik tedavi hastanesi jeotermal su kaynak suyufikret merter alanyalisahte doktor soner gulnaz cukurova universitesi tip fakultes estetik doktoruDİŞ HEKİMLERİ KONGRESİ turk dis hekimleri birligiobezite ücretsiz tedavi devlet hastanesiveterinerlik fakültesikronik hastalıklar tuz tüketimi tütünmide kucultme ameliyati tbmme-recete sgk saglik bakanligigirişimci eczacılar bulent eczacibasi metin hara aret vartanyanbora turkan dis hekimi kalp krizi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
26/09-29/09Dermatoimmünoloji ve Allerji Derneği 7. GÜZ OKULUDERMATOLOJİMUĞL
27/09-30/0910. Ulusal Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi KongresiKADIN...MUĞL
26/09-30/0912. Aile Hekimliği Güz OkuluAİLE...ANTA
27/09-30/0913.Klinik Romatoloji & Genç Yaşam KongresiROMATOLOJİKIBR
26/09-30/0919. Ulusal Romatoloji KongresiROMATOLOJİMUĞL
28/09-30/095.KBB’de Dört MevsimKULAK-BUR...ANTA
01/10-02/10Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 2.dönemKADIN...İSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.