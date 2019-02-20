Ağrı subjektif olmaktan çıkacak, objektif olarak ölçülebilecek

MEDİMAGAZİN- İndiana Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları hastalarda ağrının derecesini ölçmek için yeni bir test geliştirdi.

Psikiyatri uzmanı Prof.Dr.Alexander Niculescu tarafından yürütülen araştırma bu hafta Nature’de yayımlandı. Araştırma kandaki bazı biyobelirteçleri ölçerek objektif olarak ağrıyı ölçmeyi hedefliyor. Türünün ilk örneği olan kan testi, hekimlere ağrı tedavisi konusunda daha fazla etkin izleme olacağı sunacak.

Çalışmayla ilgili Prof.Dr.Alexander Niculescu ‘Doktorun, hastanın ağrı çekip çekmediğini ve bu ağrının ne kadar şiddetli olduğunu doktorlara nesnel olarak gösterebilecek bir kan testi prototipi geliştirdik. Şimdiye kadar hastaların bu konuda beyanına veya doktorun klinik tecrübesine güvenmek zorundaydık’ dedi.