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Ağrı'da hekimler 11 bin çocuk için yürüdü: Minik Kalpler Projesi
AĞRI Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar, 'Minik Kalpler Projesi' tanıtımı için Bubi Dağı'na tırmandı. Projeyle 11 bin çocuğun sağlık taramasından geçmesi hedefleniyor.
Ağrı'da hekimler 11 bin çocuk için yürüdü: Minik Kalpler Projesi
18 Aralık 2018 - DHA
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Ağrı Devlet Hastanesi'nde 11 bin çocuğun kardiyolojik muayene başta olmak üzere işitme, görme gibi rahatsızlıklara karşı taramadan geçirilmesini amaçlayan 'Minik Kalpler Projesi' başlatıldı. Uzman çocuk kardiyoloğu Mehmet Gümüştaş'ın önderliğini yaptığı projenin tanıtımı için doktorlar doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Farkındalık oluşmasını amaçlayan etkinliğe Sağlık Müdürü Ali Bulut ve doktorlar katıldı. Dağcılık İl Temsilcisi Servet Arslan'ın rehberliğinde 2 bin 600 rakımlı Bubi Dağı'nın 2 bin 400 metresine kadar çıkan doktorlar, çocuklar için uygulanacak projeye destek istedi.

Başlattıkları projeyle ilgili bilgi veren çocuk kardiyoloğu Mehmet Gümüştaş, amaçlarının çocukları erken teşhisle gelecekte büyük ameliyatlardan kurtarmak olduğunu söyledi. Gümüştaş, "Ağrı il merkezinde 11 bin çocuk öncelikle 'kardiyolojik muayene' olmak üzere, işitme, renk körluğü ve görme bozukluklari açısından taranacak. Kardiyolojik muayenede erken tanı ve tedavi amaçlanıyor. Tarama sayesinde sağlıklı görünen bir çocuğu ilerde büyük ameliyatlardan hatta ölümden kurtarmayı amaçlıyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Bulut ise Ağrı'ya ilk atanan çocuk kardiyoloğunun ardından gerekli tıbbi teçhizatın da alındığını bildirdi. Çocuk kardiyolojisinde bütün tetkiklerin yapılabildiğine dikkat çeken Bulut, "Kardiyoloğumuz şimdiye kadar Ağrı'da çocukların kalbinde yakın tetkik ve tedavi yapılmadığını tespit etti. Bize erken tetkik ve tedavi için böyle bir proje başlatılmasını söyledi. Biz de bu talebi yetkililerimizle konuşarak faaliyete geçirdik. Çocuklarımızdaki rahatsızlıklar erken teşhisle belirlenecek ve hemen tedavisi uygulanacak" diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:

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