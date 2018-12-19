Ağzı tümör ile kaplanan hastanın çene kemiği çıkarıldı: Bacaktan yeni çene kemiği



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, çene kemiğinde gelişen tümörün ağız içini kaplaması ve gıda almasını engellemesi nedeniyle hastaneye başvuran 74 yaşındaki K.S, ESOGÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydan Köse ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

Prof. Dr. Aydan Köse'ye aynı anabilim dalından Doç. Dr. Emre Koçman ve araştırma görevlilerinin de eşlik ettiği operasyonda, K.S'ye bacak kemiğinden çene kemiği yapıldı.

Alt çene kemiğinde kemik kanseri gelişen hastaya, kanserli 8 santimetrelik çene kemiği çıkarıldıktan sonra alt bacak kemik ve derisinden yeni çene kemiği ile etraf dokusu yapıldı. Böylece hastanın çene ve ağız fonksiyonlarının kanser öncesi haline dönmesi sağlandı.

İleri mikro cerrahi tekniklerinin kullanıldığı operasyonda, bacak kemiğinin damarları çene bölgesindeki damarlar ile birleştirildi. Böylece bacak kemiğinin yeni bölgesine uyumu ve her iki kemiğin birbirine kaynamasının kolaylaşması amaçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Köse, nadir görülen söz konusu kemik kanseri tipinde cerrahi tedavinin çoğu zaman tek seçenek olduğunu belirterek, böyle durumlarda büyük miktarda kemik parçası çıkarılması gerektiğinde hastanın yüz görünümünün bozulmasının yanı sıra beslenme fonksiyonlarının da olumsuz etkilenebileceğini vurguladı.

Hastanın ileri yaşına rağmen ek sağlık probleminin bulunmaması ve tedaviye uyumlu olması nedeniyle operasyon ve sonrası süreçlerin başarılı ve sorunsuz geçtiğini ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"Hastamız operasyondan bir gün sonra gıda alımına başlamış ve kısa sürede taburcu olabilmiştir. ESOGÜ Tıp Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı toplumda eksik tanınmakta ve branşımızın yalnızca estetik cerrahi işlemler ile sınırlı olduğu sanılmaktadır. Oysa çeşitli doğumsal anomaliler, tümör/kanser veya kaza nedenli çeşitli doku kayıplarının tedavisi ve onarımında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı olarak biz hizmet veriyoruz. Anabilim dalı olarak ayrıca gerektiğinde diğer branşların olgularına da kapanmayan veya kapatılamayan yaralar sebebiyle yardım ve destek sağlıyoruz."