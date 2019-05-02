SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
AHEF: 2018 yılı verilerine göre 28 binin üzerinde aşı yaptırılmayan bebek var
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Sezen, Türkiye'de 2018 yılı verilerine göre 28 binin üzerinde aşı yaptırılmayan bebek bulunduğunu kaydederek, "Giderek artmakta olan kararsızlık ve bilgi eksikliği sonucu aşı yaptırılmayan bebek sayısı 50 bin sınırına ulaştığında bebek ölümleri görüleceği ise bilimsel veridir." ifadelerini kullandı
AHEF: 2018 yılı verilerine göre 28 binin üzerinde aşı yaptırılmayan bebek var
02 Mayıs 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sezen, yaptığı yazılı açıklamada, bağışıklama hizmetlerinin temel amaçları arasında, toplumda, yaşlılarda, risk grubu yetişkinlerde ve özellikle bebek ve çocuklarda aşı ile önlenebilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemenin ve bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ve sakatlıkların önüne geçmenin yer aldığını hatırlattı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bağışıklama hizmetlerinin, aşıyla önlenebilir hastalıkların ve buna bağlı ölümlerin önlenmesi açısından en önemli ve en düşük maliyetli toplum sağlığı müdahaleleri arasında kabul edildiğine değinen Sezen, aşılama sayesinde yaşam kalitesinin artığının ve yaşam süresinin uzadığının altını çizdi.

Türkiye'de aşı kararsızlığı 6 yılda 128 kat arttı!  

Sezen, aşılama oranlarının Türkiye'de yüzde 96 düzeyinde bulunduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizde 2018 yılı verilerine göre 28 binin üzerinde aşı yaptırılmayan bebek bulunuyor. Giderek artmakta olan kararsızlık ve bilgi eksikliği sonucu, aşı yaptırılmayan bebek sayısı 50 bin sınırına ulaştığında bebek ölümleri görüleceği ise bilimsel veridir. Yüksek aşı oranlarımız sayesinde ülkemizde kızamık görülme oranları yok denecek kadar az iken aşısız çocuk, bebek sayısı artıkça bu hastalığın görülme oranları da artmaya başlamıştır.

Bugün tetanostan ölen bebek haberleri duymuyorsak bunun sebebi gebelik döneminde başarılı anne aşılamalarıdır. Kızamık virüsü insan bedeni dışında 2 saat yaşayabiliyor ancak bu kısa süre içerisinde temas ettiği 10 kişiden 9'unu hasta ediyor. Yani kızamık hastası bir bebek ya da çocukla tesadüfen aynı bekleme salonunda bulunmak bile hastalığa yakalanma sebebi olabiliyor. Bulaşıcılığı son derece yüksek olan bu virüs, kızamık hastalığı ve yüksek ateşin yanı sıra sağırlığa neden olabilecek orta kulak iltihapları, nörolojik hasar ve gelişim bozukluğu nedeni olabilecek ensefalit, ölümcül zatürre ve hatta ölüme neden olabiliyor. Bu denli tehlikeli bir hastalıktan korunmanın tek yolu ise aşı olarak karşımıza çıkıyor."

Prof. Dr. Osman Erk: 'Aşı oranları daha da düşerse kızamık, difteri, tetanos salgınları başlar’ 

"Sigorta şirketleri aşı konusunda ayrı bir düzenleme yapmalı"

Ülkelerdeki aşı kararsızlıkları sonucunda kızamık salgınlarının artığına dikkati çeken Sezen, pek çok ülkenin aşıları zorunlu hale getirdiğini vurguladı.

Sezen, bazı ülkelerde çocukların okula kayıt olabilmesi için aşılarını yapma şartı getirildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ülkemizde de aşı zorunlu hale getirilmeli ve bunun için Sağlık Bakanlığımız konuyla ilgili bilgilendirmeleri artırmalıdır. Sigorta şirketleri aşı konusunda ayrı bir düzenleme yapmalıdır. Bununla birlikte aile hekimleri sağlığın korunmasında büyük görevler üstlenmişlerdir. En hızlı ulaşılan ve ücretsiz hizmet veren aile hekimleri sağlığınız için en yakın ve en doğru bilgileri alabileceğiniz kişilerdir."

Koruyucu hekimliğin ana görevleri arasında yaşa ve kişiye uygun aşılamalar, izlemler ve taramaların yer aldığını anlatan Sezen, aile hekimlerinin bu görevleri özveriyle yaptığını ifade etti.

Özlem Sezen, sağlıkla ilgili doğru bilgileri almak ve aşı olmak için aile hekimine başvurulabileceğine işaret ederek, gebelik tetanos aşısı, 65 yaş üstü ve risk grupları aşılamaları, ulusal aşı takvimindeki bebek-çocuk aşılamalarının aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz yapıldığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:

asi uygulamasi ozlem sezen ahef aile hekimligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
kızamık salgını aşı karşıtlığı ilaç üretimi allı gelin kanaryaotu Sena Sezen Karadeniz Teknik Üniversitesi sağlık hizmeti Mustafa Gerek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uyku Tıbbı ramazan uyku düzeni Vural Fidan aşı uygulaması Özlem Sezen AHEF aile hekimliği Mardin İl Sağlık Saffet Yavuz sağlık iletişimi iyot eksikliği Mehmet Vural bebek sağlığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ilaç sanayi Pfizer Egemen Özbilgili kalp krizi ATUDER acil tıp ilk yardım Başar Cander çocuk sağlığı Dünya Sağlık Örgütü obezite uyku düzeni iftar sahur ramazani kalp ve damar cerrahisi Bingür Sönmez komplikasyon malpraktis Ateş Karateke böbrek nakli drone böbrek yetmezliği obezite bebek endokrinoloji Max Davie Tanja Vrijkotte beslenme alışkanlığı TEMD Füsun Saygılı hemşire düzce üniversitesi antibiyotik akılcı ilaç kullanımı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı antibiyotik direnci bitkisel ilaç Porto Üniversitesi Sağlık Bakanlığı ilaç üretimi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
03/05-04/05 7. Uluslararası Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresi TIBBİ... İSTA
01/05-05/05 12. Anadolu Romatoloji Günleri ROMATOLOJİ KIBR
01/05-05/05 14. Ege Dermatoloji Günleri DERMATOLOJİ MUĞL
10/05-11/05 TAKD Uzlaşı Sempozyumu TIBBİ... MUĞL
10/05-11/05 Üroonkoloji Derneği Bahar Toplantısı & ASCO GU Direct 2019 ÜROLOJİ ANKA
03/10-06/10 7. Ulusal Fıtık Kongresi GENEL... İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.