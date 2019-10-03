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AHEF: Hiçbir aile sağlığı merkezinde zamanı geçmiş aşı uygulanmadı
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu, aşıların merkez depolardan kişiye uygulanınca kadar tüm hareketlerinin, Aşı Takip Sistemi'yle takip edildiğine değinerek, bir aile hekiminin hiçbir şekilde zamanı geçmiş aşı uygulamasının mümkün olmadığını ve hiçbir aile sağlığı merkezinde zamanı geçmiş aşı uygulanmadığını bildirdi
AHEF: Hiçbir aile sağlığı merkezinde zamanı geçmiş aşı uygulanmadı
03 Ekim 2019 - AA
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Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, aşının "sağlıklı su"dan sonra sağlığın korunmasında ve devamında en önemli etken olduğuna işaret edilerek, aşılar sayesinde beklenen yaşam süresinin ortalama 40'lardan 2 katı süreye çıktığı, birçok salgın yapan hastalığın aşılar sayesinde bittiği veya kontrol altına alındığı anlatıldı.

'Bozuk aşı' iddiaları ile ilgili Bakanlık açıklama yaptı: Tamamen asılsız 

Türkiye'de en çok aşı uygulayan hekim grubu olan aile hekimlerinin, Türkiye'nin bebek ve çocuk aşılamasında yüzde 98'lere varan aşı yapılma oranıyla dünya sıralamasında üst sıralarda yer almasını sağladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir kişinin, çocuğun ya da bebeğin sağlıklı hayatı söz konusu olduğunda çoklu aşı zaiyatı göze görülmez ve hesaplanmaz. Aşılar bazen hastalık etkeninin parçalarından bazen de belli miktarda zayıflatılmış etkenden yapılır. Pek çok deney ve kontrol sonrası ideal ısı belirlenir ve o ideal şartlarda saklanır. Bazı aşılar aynı anda pek çok etkene karşı koruyuculuk içerir ve karma aşılar olurlar. Örneğin Konjuge pnömococ aşısı (KPA). Bazıları ise tek bir etkene karşı üretilir ve etken adı ile anılır. Örneğin verem aşısı (BCG). Bazı aşılar tekli enjektör içinde olurken bazı aşılar çoklu flakonlar içinde olur. Özellikle flakon içindeki aşının belli bir kullanım süresi vardır ve bu süre bazen gün, bazen saattir. Aşıyı uygularken bu şartlara azami dikkatle kontrol eder ve uygularız. Her bebeğin ve yetişkinin aşı takvimi ulusal aşı takvimine uygun şekilde ve kendine özgüdür. Genelde çoklu aşılar için bu takvime uygun zaman aralığı içinde belli gün ve saatler arasında bebekleri çağırır, belli saate aşıyı açar ve uygularız. Kalan aşı kullanılmaz."

Aile hekimlerinin yaptığı aşıların, il sağlık müdürlükleri depolarından, ilçe sağlık müdürlüklerine ve aile sağlığı merkezlerine özel soğutuculu taşıma araçlarıyla getirdiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşıları temin ettikten sonra aile sağlığı merkezlerinde bulunan buzdolaplarında tutuyoruz ve ısıları Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilen bir sistemle de anlık ısı takipleri yapıyoruz. Aşıların merkez depolardan kişiye uygulanınca kadar tüm hareketleri aşının üzerindeki barkod ile ATS de denilen Aşı Takip Sistemi'yle takip ediliyor. Bir aile hekiminin hiçbir şekilde zamanı geçmiş aşı uygulaması mümkün değildir. Hiçbir aile sağlığı merkezinde zamanı geçmiş aşı uygulanmamıştır."

Anahtar Kelimeler:

ahef asi uygulamasi saglik bakanligi

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1) OSMAN ÇAKIR (GASTECİ)
03.10.2019 15:14:57
GEÇMİŞ TARİHLİ AŞI DİYE BİRŞEY OLAMAZ.VİCDAN BUNU ASLA KABUL ETMEZ.ANCAK VİCDANIMIZIN KABUL ETMEDİĞİ BİR BAŞKA KONU...ÜCRET YÖNETMELİĞİNİN DERHAL ÇIKARILMASI VE TEMEL MAAŞLARIN ACİLEN GÜNCELLENMESİDİR.PERFORMANSTI,PRİMDİ,NÖBETTİ, EK MESAİYDİ GİBİ DURUMLAR TEMEL ÜCRETTEN AYRICA DEĞERLENDİRİLMELİDİR...
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