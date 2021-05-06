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AHEF iş bırakırız dedi, 10-11-12 Mayıs tarihlerinde ASM'lerin açık olması aile hekimlerinin inisiyatifine bırakıldı
Aile Hekimleri federasyonunun iş bırakmayı gündeme aldığı 10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezlerindeki aşılama, aile hekimlerinin inisiyatifine bırakıldı
AHEF iş bırakırız dedi, 10-11-12 Mayıs tarihlerinde ASM'lerin açık olması aile hekimlerinin inisiyatifine bırakıldı
06 Mayıs 2021 22:33 -
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10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezleri'nin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı.

Vatandaşlar aşı randevularını hastanelere yönlendirebilecek ya da bayram sonrasına erteleyebilecek.

Aile Hekimleri Federasyonu bu süre içerisinde iş bırakacaklarını açıklamıştı.Sağlık Bakanlığı da aile hekimlerinin talebi üzerine Ramazan bayramı dönemi için yeni bir karar aldı.

10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezlerinin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı.

Kapalı olacak noktalar için aile hekimleri kendi planlamalarını yapacak.
Aile Sağlığı Merkezlerinden aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrası erteleyebilecek. İsteyenler için de randevular hastanelere yönlendirilecek

Anahtar Kelimeler:

asi aile hekimligi aile sagligi merkezleri

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