AHEF'ten şok iddia: Hastane müdürü aile hekimini darp etti, tanık hemşire tehdit edildi

Aile Hekimi Dr. Semih Sert, Sakarya’da göreve yaparken, görevi kapsamında bulunmayan işlemleri yapmayı reddettiği için mobing görmeye başladığı iddia edildi. AHEF tarafından yapılan açıklamda önce hastanede görevli bir memurun başlattığı huzursuzluk sürecinin daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü ve ardından da hastane yönetimi ile devam ettiği, sonrasında ise yalnızca bazı varsayımlar ve dedikodular dayanak gösterilerek, aile hekiminin mevzuata aykırı şekilde görevinden uzaklaştırıldğı belirtildi.

AHEF tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görev tanımında bulunmayan bazı işlemleri yapmayı kabul etmeyen Aile Hekimi Sert, ekip arkadaşı ile nöbet değiştirme hakkı olmasına rağmen, bu tercihini kullandığı için hastane müdürü tarafından darp edildi. Savcılığa suç duyurusunda bulunmaya gitmesiyle birlikte olaylar birden daha da içinden çıkılmaz hale geldi"

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen savcılık sürecinde Dr. Semih Sert’e tanıklık yapan hemşire arkadaşlarının da tehdit edildiğini söyledi. Dr.Sezen “Dr. Semih Sert arkadaşımıza son derece zor günler yaşatılmış ve aklımızın dahi almadığı bu tuhaf ilişkiler sarmalı sonucu kendisi maddi manevi büyük kayba uğramış, yıpratılmıştır. Kendisine tanıklık eden hemşire arkadaşlarımız tehdit edilmekle kalmayıp, bazı yakışıksız iddialarla da sorgulanmışlardır. Aynı şekilde Dr. Semih Sert de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sorguya alınmış, kendisine çirkin iftiralar atılmaya çalışılmıştır. Gerek İl Sağlık Müdürlüğü gerekse de hastane yönetiminin işini yapmaya çalışan bir Aile Hekiminden bu derece rahatsız olmalarının sebebi nedir? Bunun çok iyi araştırılmasını istiyoruz. Dr. Semih Sert’in sonuna kadar yanındayız" diye konuştu.

Hastane Müdürünün Dr. Semih Sert’i darp ettiği ana ait kamera kayıtlarının ortadan kaybolduğunu da iddia eden AHEF açıklamasında "Soruşturmada alınan ifadelerin tutanakları da Aile Hekimi Semih Sert’e verilmedi. Arkadaşımız bir süre sonra Valilik tarafından 2 ay süre ile açığa alındı ancak biz de hemen yürütmeyi durdurma kararı için harekete geçtik. Darp ve mobing ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. Aile Hekimlerinin güç çalışma koşulları, uğradıkları haksızlıklar ve şiddet ortadadır. Bu olayda da Aile Hekimini yıpratmaya yönelik ciddi bir çaba vardır. Bunu görmezden gelmeyeceğiz. Dr. Semih Sert’in hakkını meslektaşları olarak hep birlikte arayacağız” denildi.