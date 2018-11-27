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Ahmet Hakan: 'Sağlık Bakanı çöze çöze ilerliyor'
Ahmet Hakan bugünkü köşesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kısa süredeki başarılarını yazdı
Ahmet Hakan: 'Sağlık Bakanı çöze çöze ilerliyor'
27 Kasım 2018 - Haber 7
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı faaliyetlerden bahsetti. Hakan, Çok kısa sürede müthiş işlere imza atan Koca'nın başarısını kaleme aldı. 

SAĞLIK BAKANI KOCA ÇÖZE ÇÖZE İLERLİYOR

ŞİDDET: Doktorlara yönelik şiddetle ilgili olarak yasal düzenlemeler yapıldı, gereken önlemler alındı.

YIPRANMA PAYI: Sağlık çalışanlarının en önemli sorunuydu yıpranma payı... Düzenleme yapıldı ve yürürlüğe girdi.

GARANTİ YOK: Şehir hastanelerinde hasta sayısı üzerinden garanti verildiği iddiasıyla hesaplaşıldı. Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Yok böyle bir şey!

TASARRUF: Bakan Koca net biçimde noktayı koydu: Sağlıkta tasarruf olmaz

SAĞLIK TURİZMİ: Son dönemde büyük atılım içinde olan sağlık turizminde yeni hedef kondu: Beş katına çıkarmak!

TEK TİP SİGARA: Türkiye’de ilk kez tek tip sigara uygulamasına geçiliyor. Yasal düzenleme yapıldı.

ŞEHİR HASTANELERİ: 44 bin yatak tamamlandı... İlave 14 bin yatak geliyor.

İşine gücüne odaklanmış, sorun çözmeye kendisini adamış ve sorunları çöze çöze ilerlemeye başlamış bir anlayışın hakkını verelim lütfen.

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca sehir hastaneleri saglik turizmi

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People
43
1) dr (dr)
27.11.2018 16:14:07
ŞİDDET: Doktorlara yönelik şiddetle ilgili olarak yasal düzenlemeler yapıldı, gereken önlemler alındı.
kanun metninde bizim okuyup anlayamadığımız neymiş merak ediyorum, önlem ne alınmış? bize cevap verse iyi olacak sayın ahmet hakan.
People
5
2) mehmet (ts)
27.11.2018 15:56:07
tıbbi sekreterler atama önlisanstıbbi sekreter 5 bin atama
People
27
3) dr (dr)
27.11.2018 15:53:55
gercekten çöze çöze ilerliyor,
15 yıllık cerrah 500 tl performans alarak gerçekten çözülmüş oldu.
hem bakanı hem ahmet hakanı tebrik ediyorum..
People
27
4) d.m. (dr.)
27.11.2018 15:08:08
sayın bakanım, bazı hastanelere verilen döner harici çifte maaşlı sözleşmeli hekim uygulamasının diğer tüm hastanelerde de yaygınlaşmasını talep ediyoruz. bu haksız uygulama diğer hastanelere de verilmediği taktirde adaletin sağlanamayacağı ve bu uygulamayla sağlık bakanlığı hastanelerinde çifte standartlı yeni bir oluşumun ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır.
People
41
5) Çözülen (Biziz)
27.11.2018 14:48:20
Yıpranma payı geçmişe dönük işletilmedi şimdiye kadar olan emekler yok sayıldı.Oysa gazeteciler ve milletvekilleri için geçmişe dönük işletilmişti.

Yılda 90 gün söz verilmişti 60 gün çıktı.

Şehir hastanelerinde çalışma koşulları gelir durumu nedir bilen yok.Çalışan arkadaşlar yazarsa iyi olur...

Yıllara bakılırsa gelirimizde ÇÖZÜLE ÇÖZÜLE eriyor.
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