Ahmet Hakan: 'Sağlık Bakanı çöze çöze ilerliyor'

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı faaliyetlerden bahsetti. Hakan, Çok kısa sürede müthiş işlere imza atan Koca'nın başarısını kaleme aldı.

SAĞLIK BAKANI KOCA ÇÖZE ÇÖZE İLERLİYOR

ŞİDDET: Doktorlara yönelik şiddetle ilgili olarak yasal düzenlemeler yapıldı, gereken önlemler alındı.

YIPRANMA PAYI: Sağlık çalışanlarının en önemli sorunuydu yıpranma payı... Düzenleme yapıldı ve yürürlüğe girdi.

GARANTİ YOK: Şehir hastanelerinde hasta sayısı üzerinden garanti verildiği iddiasıyla hesaplaşıldı. Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Yok böyle bir şey!

TASARRUF: Bakan Koca net biçimde noktayı koydu: Sağlıkta tasarruf olmaz

SAĞLIK TURİZMİ: Son dönemde büyük atılım içinde olan sağlık turizminde yeni hedef kondu: Beş katına çıkarmak!

TEK TİP SİGARA: Türkiye’de ilk kez tek tip sigara uygulamasına geçiliyor. Yasal düzenleme yapıldı.

ŞEHİR HASTANELERİ: 44 bin yatak tamamlandı... İlave 14 bin yatak geliyor.

İşine gücüne odaklanmış, sorun çözmeye kendisini adamış ve sorunları çöze çöze ilerlemeye başlamış bir anlayışın hakkını verelim lütfen.