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AIDS artışı DSÖ'nü harekete geçirdi: Bir ay içinde 712 kişide HIV tespit edildi
Pakistan'ın Larkana kentinde son bir ayda görülen HIV/AIDS artışı Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) harekete geçirdi.
AIDS artışı DSÖ'nü harekete geçirdi: Bir ay içinde 712 kişide HIV tespit edildi
31 Mayıs 2019 - AA
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Ülkenin Sindh eyaletinin Larkana kentinde sayısı 700'ü aşan HIV vakalarının ardından salı günü kente gelen DSÖ yetkilileri hastane ve kliniklerde incelemelerde bulundu. 

Hastanelerdeki kan tahlillerine de katılan DSÖ Heyeti Başkanı Olive Morgan, HIV vakalarındaki artışı araştırdıklarını belirterek, hastalara HIV'le mücadele konusunda bilgi verdiklerini, Sağlık Bakanlığına da HIV ilaçları temin edileceğini söyledi. 

Sindh Eyaleti Sağlık Bakanı Azra Fazal Peçuho yaptığı açıklamasında eyalet hükümeti ve uluslararası kurumların HIV ile mücadelede birlikte çalıştığına değinerek bir ay içinde yaklaşık yüzde 75'i çocuk 712 kişide HIV tespit edildiğini belirtti. 

Larkana'da HIV taramasına katılan DSÖ heyeti, 3 günde 15 HIV vakasının tespitini de yaptı. HIV tespit edilenlerin 11'inin çocuk, 3'ünün kadın olduğu açıklandı. 

Öte yandan kentte kliniklere ve hastanelere yönelik baskınlar da arttı. Polis tarafından yapılan baskınlarda 189 klinik gerekli hijyen ve sağlık koşullarını yerine getirmediği için kapatılırken 3 klinik ise eksikleri tamamlaması konusunda uyarıldı. 

Kentte ayrıca 15 çocukta aynı şırıngayı kullanarak HIV bulaştırdığı iddia edilen bir doktor gözaltına alındı.

Konuyla ilgili çeşitli medya kuruluşlarına açıklamalar yapan uzmanlar, ebeveynleri HIV taşımayan birçok çocuğun benzer şikayetlerle hastaneye getirildiğini kaydederek, hastalığın bu kadar yayılma sebebi olarak uzman olmayan kişilerce yapılan tedavileri gösteriyor.

Özellikle ucuz oldukları için tercih edilen bu kişilerin kullandığı ekipmanlarla hastalığın bulaşacağını söyleyen uzmanlar, hastalığın virüslü kişilerde kullanılan ekipmanların temizlenmeden yeniden kullanılmasıyla yayıldığını ifade etti.

Bunun dışında cinsel yolla, kan yoluyla ya da hastalık taşıyıcı anne-babadan çocuklara geçmek suretiyle hastalığın yayıldığını anımsatan uzmanlar  geçen aydan bu yana 18 binin üzerinde insanın HIV taramasından geçirildiğini aktardı. 

 5 çocukta HIV bulunmasıyla fark edildi

Larkana kentinde geçen ay 8 aylık ile 8 yaş arası 5 çocukta HIV görülmesi üzerine kentte Sağlık Bakanlığı ve polis eliyle soruşturma yürütülmüştü.

Soruşturma kapsamında yapılan kan testlerinde kentte çok sayıda HIV taşıyıcısı olduğu belirlendi.

Larkana'ya bağlı Ratto Dero'da da 2016'da bin 521 kişide HIV tespit edilmişti. 

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