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AIDS ilaçları koronavirüsüne karşı etkili mi?
Japonya’daki bir grup bilim insanı, yaptıkları çalışmada AIDS tedavisinde kullanılan ilaçların, koronavirüsü kaynaklı zatürre belirtilerini geriletebileceğini gözlemledi
AIDS ilaçları koronavirüsüne karşı etkili mi?
06 Şubat 2020 - İHA
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TOKYO - Japonya’dan bir grup bilim insanının, 3 koronavirüsü hastası üzerinde yaptığı çalışma, hastalığın tedavisi konusunda yararlı olabilecek sonuçlar ortaya koydu. Küresel Sağlık ve Tıp Ulusal Merkezi'nden bir araştırma ekibi, koronavirüsü kaynaklı belirtiler gösteren 3 kişinin tedavisine dair raporu Japon Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin internet sitesinde yayınladı.

Rapora göre, koronavirüsü taşıyan hastaların üçünden ikisine zatürre teşhisi konduğu belirtilirken, diğer hastada ise yalnızca ateş ve boğaz ağrısı gözlendiği ifade edildi. Ayrıca, hastaların hiçbirinin durumunun kritik olmadığı belirtildi.

Semptomlarda azalma gözlendi

Hasta grubundan 30 Ocak'ta zatürre teşhisi konan bir Çinliye AIDS tedavisinde kullanılan ilaçların bir kombinasyonunu uygulayan ekip, nefes alma güçlüğü ve yorgunluk hissi yaşadığı kaydedilen hastada iyileşme gözlendiğini, yüksek olan ateşinin de düştüğünü kaydetti. Diğer iki hastaya söz konusu ilaçları vermediği öğrenilen araştırma ekibinin, hastaların durumunu gözlemlemeye devam ettiği açıklandı.

Sevinmek için erken

Buna rağmen, AIDS ilaçlarının Çinli hastanın durumunu hafifletmede etki gösterip göstermediğinin henüz net olmadığına vurgu yapan ekip, kesin kanıya varmak için daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus zaturre aids

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