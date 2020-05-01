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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 14 bin kişiye psikososyal destek hizmeti
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, 7-15 Nisan haftasında yaklaşık 14 bin kişiye psikososyal destek hizmeti sunuldu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 14 bin kişiye psikososyal destek hizmeti
01 Mayıs 2020 15:51 - DHA
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş üstü kişilere, engellilere, engellilerin bakımlarını üstlenenlere, şehit yakınları ve gazilere, koruyucu ailelere, yurt dışından gelip karantina altında tutulanlara, onların yakınlarına ve talepte bulunanlara COVID-19 psikososyal destek hizmeti veriyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, talepte bulunan ve ihtiyacı olan kişilere telefonla hizmet sunuyor.

Psikososyal destekler, psikolog, psikolojik danışman ve sosyal çalışmacılardan oluşan görevliler tarafından veriliyor. Mesleki personel, talep olmasa bile 65 yaş üstü kişileri telefonla arayarak hem ihtiyaçlarını öğreniyor hem de onlara moral veriyor.

7-15 Nisan haftasında 14 bin kişiye destek

20-30 dakika arasında değişen görüşmelerde, psikososyal destek hizmetleri kapsamında, vatandaşların koronavirüs, hastalıktan korunma yolları ve korunmak amacıyla belirlenen 14 kural ile ilgili bilgilendirilmeleri de sağlanıyor.

Ailevi, psikososyal veya ekonomik sorun analizleri yapılarak, ihtiyaç duydukları alanlarda danışmalık hizmetleri uygulanıyor ve uygun hizmetlere erişimleri sağlanıyor. Ayrıca aile iletişimini güçlendirici ve çocuk gelişimini destekleyen etkinlikler konularında rehberlik hizmeti de verilerek, vatandaşların karşılaştıkları sorunlar ile baş etme becerilerinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştiriliyor.

COVID-19 Türkiye’de görüldüğünden bu yana verilmeye başlanan ve devamındaki süreçte yoğunlaşan hizmet kapsamında 7-15 Nisan haftasında, ülke genelinde telefonla 14 bin kişiye destek sunuldu.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 psikososyal destek hizmeti

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