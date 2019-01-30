Aile hekimi ve Anatomi profesörü eşten 'AB Projesi' dolandırıcılığı

3 milyon Euro’nun kayıplara karıştığı olayda mağdurlar bir yıldır dava açılmasını bekliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 12 Şubat 2018’de soruşturmaya başladığı olay, iddialara göre şöyle gelişti: Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Daire Başkanlığı Eğitim Koordinatörlüğü görevinde de bulunan profesör F.F.E., 2010’da emekli olduktan sonra çevresine AB projeleri yürüttüğünü belirterek, mühendis, sağlık çalışanı ve iş insanlarına ilgi alanlarına göre AB projeleri sundu ve ortaklıklar teklif etti. F.F.E.’nin eşi M.E. de çevresine benzer projeler sunarken, 10 bin Euro’dan 70 bin Euro’ya kadar yaklaşık 90 kişiden “teminat bedelleri” adı altında toplanan paralar F.F.E.’nin hesabına yatırıldı. Teminat bedellerini geri verdiği kişilere “ödül” adı altında ödemeler de yaptı. 2018 başında geri ödemelerde güçlük yaşayan F.F.E. 12 Şubat 2018’de Balgat’taki AB binası önünde gaspa uğradığını iddia ederek polisi aradı. F.F.E., WhatsApp gruplarına, “3 milyon Euro çaldırdım. İçinde tüm ödemeler vardı” mesajı attı.

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre , aldığı mesaj üzerine F.F.E. hakkında aynı gün suç duyurusunda bulunan medikal danışmanlık firması sahibi H.G. ise şu iddialarda bulundu:



DOLANDIRILDIĞIMI MESAJLA ANLADIM

“4 yıldır tanıdığım M.E. ile birlikte anatomi-fizyoloji kitapları yazımı üzerine çalıştık. Eşinin AB projelerinde çok önemli bir yer edindiğini söyledi. Sonrasında M.E. eşi aracılığıyla, beni Paris, Roma, Milano ve Los Angeles’a projelerle ilgili inceleme için gönderdi. Masraflarımız F.F.E. tarafından proje bütçelerinden karşılandı. Eşinin hesabına yüklü miktarlarda para yatırdım ve tekrar paramı aldım. Toplamda 500 bin Euro havale ettim. F.F.E.’den mesaj gelince dolandırıldığımı anladım.” S.K. da yaptığı suç duyurusunda, “4 yıllık çalışmamızdan kaynaklanan güven sebebi ile bu öneriyi kabul ettim. Benim yönlendirmemle F.F.E.’nin hesabına, oğlum U.K. 200 bin TL, H.Ş. 50 bin Euro ve 280 bin TL, N.Ş. 200 bin TL, B.Ö. 200 bin TL yatırdı. 28 adet projeye teminat yatırdım, üçü bitti parasını aldım, geriye kalan 25 proje halen devam ediyordu. Toplam alacağım 900 bin Euro’dur” dedi.

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