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Aile hekimi ve Anatomi profesörü eşten 'AB Projesi' dolandırıcılığı
Aralarında mühendis ve doktorların da bulunduğu 20 kişi, anatomi profesörü M.E. ve aile hekimliğinden emekli profesör eşi F.F.E. hakkında AB projesi vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Aile hekimi ve Anatomi profesörü eşten 'AB Projesi' dolandırıcılığı
30 Ocak 2019 - Hürriyet Eray Görgülü
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3 milyon Euro’nun kayıplara karıştığı olayda mağdurlar bir yıldır dava açılmasını bekliyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 12 Şubat 2018’de soruşturmaya başladığı olay, iddialara göre şöyle gelişti: Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Daire Başkanlığı Eğitim Koordinatörlüğü görevinde de bulunan profesör F.F.E., 2010’da emekli olduktan sonra çevresine AB projeleri yürüttüğünü belirterek, mühendis, sağlık çalışanı ve iş insanlarına ilgi alanlarına göre AB projeleri sundu ve ortaklıklar teklif etti. F.F.E.’nin eşi M.E. de çevresine benzer projeler sunarken, 10 bin Euro’dan 70 bin Euro’ya kadar yaklaşık 90 kişiden “teminat bedelleri” adı altında toplanan paralar F.F.E.’nin hesabına yatırıldı. Teminat bedellerini geri verdiği kişilere “ödül” adı altında ödemeler de yaptı. 2018 başında geri ödemelerde güçlük yaşayan F.F.E. 12 Şubat 2018’de Balgat’taki AB binası önünde gaspa uğradığını iddia ederek polisi aradı. F.F.E., WhatsApp gruplarına, “3 milyon Euro çaldırdım. İçinde tüm ödemeler vardı” mesajı attı.

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre , aldığı mesaj üzerine F.F.E. hakkında aynı gün suç duyurusunda bulunan medikal danışmanlık firması sahibi H.G. ise şu iddialarda bulundu:


DOLANDIRILDIĞIMI MESAJLA ANLADIM

“4 yıldır tanıdığım M.E. ile birlikte anatomi-fizyoloji kitapları yazımı üzerine çalıştık. Eşinin AB projelerinde çok önemli bir yer edindiğini söyledi. Sonrasında M.E. eşi aracılığıyla, beni Paris, Roma, Milano ve Los Angeles’a projelerle ilgili inceleme için gönderdi. Masraflarımız F.F.E. tarafından proje bütçelerinden karşılandı. Eşinin hesabına yüklü miktarlarda para yatırdım ve tekrar paramı aldım. Toplamda 500 bin Euro havale ettim. F.F.E.’den mesaj gelince dolandırıldığımı anladım.” S.K. da yaptığı suç duyurusunda, “4 yıllık çalışmamızdan kaynaklanan güven sebebi ile bu öneriyi kabul ettim. Benim yönlendirmemle F.F.E.’nin hesabına, oğlum U.K. 200 bin TL, H.Ş. 50 bin Euro ve 280 bin TL, N.Ş. 200 bin TL, B.Ö. 200 bin TL yatırdı. 28 adet projeye teminat yatırdım, üçü bitti parasını aldım, geriye kalan 25 proje halen devam ediyordu. Toplam alacağım 900 bin Euro’dur” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:

ankara dolandiricilik ankara cumhuriyet bassavciligi

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Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

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7
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
30.01.2019 17:08:52
İçinde yaşadığımız toplumun dışını tam olarak analiz etmede bazen zorluk çekip kendi halkımızı aşağılayabiliyoruz . Bir ara İtaat ( Compliance ) diye bir film seyredip , ne kadar uyduruk bir şey , koskoca ülkede tanımadığı birisinden gelen bir telefonun polisten geldiğini sanarak insanlar çalışanlarına işkence hatta tecavüz edebilir mi demiştim. Filim bittiğinde olayın bir yıla yakın o ülkede yaşanmış olduğu ve suçlunun halen bulunamadığını görünce, dünya lideri olduğunu iddia eden ulusun aslında ne kadar ahmak ve ahlaksız olduğunu anladım. İnsan sinemadan da birşeyler öğrenebiliyormuş yani.
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19
2) Baydın sinal (Narkozcu)
30.01.2019 16:02:16
Değerli medimagazin editörleri, neden yorumlarım yayınlanmıyor? Bugün yazdığım 1800 yorumun sadece 270 i yayınlandı. Gerçekleri almanyadan duymak hoşunuza gitmiyor tabi. Almanya insanı zekidir , alman insanı çalışkandır. Bir alman bin türke bedeldir. Almanyada en gerizekalı alman bile ciftlikbank gibi bir düzen ile kandırılmaz. Halbuki turkiyede koskoca proflar bile dolandırılabiliyor. Burada çocuklar bile sizden kat kat Daha zeki. Daha 2 yaşında almanca konuşmaya başlıyor, 7 yaşında hem almanca konuşuyor hem de yazıyor. Üstelik almanlar sizin gibi paraya tapmıyor. Burada alman doktorlar 100 yaşına kadar çalışıyor. 70 yaşına kadar devlette , 80 yaşına kadar özel hastanede, 90 yaşına kadar özel muayenehanede çalışır bir doktor. 90 yaşından sonra evden çıkamadığı için hasta doktorun evine gelir.
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2
3) Uzman dr (Uzman)
30.01.2019 14:29:08
Aydin sinai bey, insanlar karşıdakini kendi gibi görür. Dalga geçerek bunu söylemenizi yadırgıyorum. Almanya da kalp nakli olan çocuğa ben de dahil para gönderdik ve çocuk şu an yaşıyor, adı da Kartal bebeğin. Ben bebeğimi kaybettim ama bir bebeğin yaşamadında katkım olduğu için çok mutluyum. Siz bunu anlayamazsınız çünkü çok maddiyatçı olmuşsunuz
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7
4) aydin sinal (hekim)
30.01.2019 12:09:08
sizlere bir sorum olacak,gerek Türkiyede gerekse bildigim Almanyada yasayan Türkiye kökenli vatandaslar nicin cok kolay dolandiriliyor? Almanyada polis defalarca bu gibi dolandiricilik yollarini ve kisileri aciklamis ,inanmamalarini söylemis olsa bile tekrar,tekrar bu dolandiricilarin agina düsülmektedir,Türkiyede ise durum daha vahimdir,Bankerler furyasindan sonra ortaya cikan dolandiricilik herkesin bildigi günlük yasam halinde.en okumus yazmis kesim bile (misal tip profösörü karatay)bunlarin elinden kurtulamiyor,Türkiye insani bu kadar saf,bu kadar akl-i izandan muaf,bu kadar maddiyata düskün,bu kadar hislerinle hareket eden bir toplummu? cocugum almanyada kalp ameliyati olacak,amerikada ilik tedavisi olacagim ,kizim ingilterede beyin ameliyati olcak diyen kisilere milyonlar gönüllü para yagdiriyorlar.Benim konustugum insanlar konusmalarinda seytana külahi ters giydireceklerini söylerler sonra gider parasini en olmadik isler vaad eden tosuncuklara verirler misal ciflik bank.
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