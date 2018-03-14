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Aile hekimine silah çekildi, bir de tehdit: Doktor seninle görüşeceğiz
Antalya'nın Kemer ilçesinde aile sağlığı hekimi, bir hastayı muayene ederken içeriye girdiği için uyardığı kişi tarafından silahla tehdit edildiğini iddia ederek savcılığa başvurdu. Olayla ilgili kuruluşlar inceleme başlatırken, meslek örgütleri de açıklama yapmak için ilgili makamlara başvurdu.
Aile hekimine silah çekildi, bir de tehdit: Doktor seninle görüşeceğiz
14 Mart 2018 -
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ANTALYA-Edinilen bilgiye göre olay Göynük Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Aile Hekimi Dr. Şevket Adem Öztürk (49) önceki gün işyerinde hasta muayene ederken iddiaya göre, E.Y. (65) isimli şahıs içeriye girerek kendisiyle görüşmek istedi. Doktor, içeride hasta baktığını söyleyerek E.Y.'ye dışarı çıkmasını söyledi. İçerideki hasta çıktıktan sonra tekrar doktorun yanına gelen şahıs, iddiaya göre "sen beni tanımıyorsun, sana göstereceğim, senin işini bitireceğim" diyerek doktoru tehdit etti. 

Aynı akşam saat 17.00 sıralarında Aile Sağlığı Merkezinden çıkarak otomobiline yönelen doktora seslenen ve daha sonra yanına gelen E.Y., iddiaya göre üzerinden çıkardığı tabancaya mermi sürdükten sonra silahı doktora doğrulttu, daha sonra ateş etmeden uzaklaştı. 

Doktor şikayetçi oldu 

Jandarmayı arayarak uğradığı saldırıyı haber veren Dr. Şevket Adem Öztürk, önce jandarma karakolunda daha sonra da Kemer Cumhuriyet Savcılığında ifade vererek E.Y.'den şikayetçi oldu. Öztürk, olay yerinden uzaklaşan saldırganın, daha sonra jandarmaya oyuncak silah verdiğini ancak kendisine doğrulttuğu silahın gerçek olduğunu ileri sürerek olay yerindeki vatandaş ve esnafın da buna şahit olduğunu söyledi. 

Karakolda tehdit 

Dr. Öztürk, jandarmada ifade verdikten sonra karakolun içinde silah çeken şahsın oğlu olduğunu tahmin ettiği bir şahsın kendisini "doktor seninle görüşeceğiz" diye tehdit ettiğini ileri sürdü. 

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Antalya Halk Sağlığı Merkezi'nden bir heyetin, Kemer'e gelerek olayın geçtiği Göynük Aile Sağlığı Merkezinde inceleme yapacağı öğrenildi. Meslek örgütlerinin de konuyla ilgili kınama açıklaması yapmak üzere toplanmak için ilgili makamlara başvurdu. 
 

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5
1) DrViking (Dr)
14.03.2018 11:31:47
Manyak mi diyeyim, çocuksu mu diyeyim, saldırgan mi diyeyim bilemedim, en iyisi hepsi olsun! Millet artık hayatındaki ters giden şeylerin, ülkenin genel geçer halinin acısını ondan bundan en önemlisi iste böyle hekimden çıkarır oldu. Artık hobi bir nevi. Böyle mermi sürmek, yumruk atmak, kafa atmak, alenen tehdit etmek ata sporuna dönüştü. Tam da tip bayramında bunları yazmak istemezdim; bayramımız kutlu olsun arkadaşlar.
People
13
2) Ömer Sümer (Aile Hekimi)
14.03.2018 10:56:02
Sağlık personeline silah çeken mahlukatların kollarını kıramayan bir Bakanlık 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili hiç bir beyanatta bulunmasın...
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