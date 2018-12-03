Aile hekiminin aracı traktör ile çarpıştı...Yara almadan kurtuldu

Kaza, saat 15.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı'nda meydana geldi. Semih Dinç(40) yönetimindeki 06 SN 752 plakalı otomobil ile Sami Evci idaresindeki 58 AP 553 plakalı traktör bulvar üzerindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil takla atarak devrildi. Aile hekimi olan otomobil sürücüsü Semih Dinç, yolda ters dönerek duran araçtan yara almadan çıktı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.