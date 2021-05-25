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Aile hekimleri de BioNTech aşısı yapabilecek
BioNTech ile yapılan aşı anlaşması, pandemi konusunda bu yaz atılacak adımları geliştirdi. Yeni planda hedef yaz aylarında tam katılımlı aşı kampanyasını tamamlayıp, sonbaharda toplumsal bağışıklığı sağlamak ve kışa güvenli bir şekilde girmek.
Aile hekimleri de BioNTech aşısı yapabilecek
25 Mayıs 2021 10:31 -
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Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümette yapılan değerlendirmeler, tam katılımlı aşı kampanyası ve toplumsal bağışıklıkla kışa girmek yönünde. Bu çalışmalarda tüm veriler değerlendiriliyor.

Kış aylarında testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 20’lere dayanmışken, bu oran yüzde 4’e kadar geriledi. Aktif vaka sayısı 600 binden, 120 bine düştü. Uzmanlar, bunun toplumdaki virüs yükünün azalması anlamına geldiğini, virüsü bulaştıracak kişi sayısı ne kadar az olursa, yayılımın da o kadar yavaş ve düşük olduğunu anımsattı.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, vaka sayısının tam kapanmanın etkisiyle bir süre gerileyeceği, ardından duraklamaya gireceği ve sonra yükseleceği değerlendiriliyor. Yükselişin, denetimlerle kontrol altında tutulması ve 15 binin üzerine çıkmaması gerektiği ifade ediliyor.

Verilere göre, daha önce hastalık geçiren ve antikor oluşanlar ile iki doz aşı yaptıran 12 milyon kişi hesaba katıldığında, 20 milyon kişinin bağışıklığının bulunduğu öngörülüyor. Haziran ayından itibaren 30 milyon doz BioNTech aşısının yapılması ve bu aşıların tamamının ilk doz olarak uygulanmasının bağışıklık rakamlarını hızla yukarı çekeceği belirtiliyor.

Bu aşının ilk dozunun koruyuculuğunun fazla olması, bağışıklık kazananlarla birlikte 50 milyon kişinin korunma aşamasına geçmesi anlamına gelecek. Aşılar yapıldıktan 10-14 gün sonra antikor oluştuğunun hesaba katılmasıyla, temmuz ayının ikinci yarısında toplumsal bağışıklıktan söz etmeye başlanabilecek. 

Aşı kampanyasının tamamlanıp, toplumun en az 60 milyonunun aşılanmasının, sonbahara tam toplumsal bağışıklıkla girmek anlamına geleceği ifade ediliyor.

Aile hekimleri de BioNTech vuracak

BioNTech aşısının uygulamasıyla ilgili planlamalar sürüyor. Avrupa İlaç Ajansı’nın 'BioNTech aşılarını saklama koşullarında değişiklik olduğunu ve aşı dolaplarında 2-4 derece arasında 5 gün yerine bir ay süreyle saklanabileceği'ni açıklamasının ardından, Türkiye’deki özel ve kamuya ait 1.500 hastanede BioNTech yapacak altyapının bulunduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimleriyle ilgili de yeni bir çalışma başlattığı öğrenildi.

Pilot il Aydın

"Bakanlık, bu aşının aile hekimlerince uygulanabilmesi için Aydın’ı pilot il olarak seçti" diyen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, bu kararın 81 ilde hayata geçmesiyle aşının hızla toplumun geneline uygulanabileceğini kaydetti:

  • "Aydın’da BioNTech aşısının artık aile sağlığı merkezlerinde de yapılabileceği bir pilot uygulama başlatılacağı bilgisi geldi. Avrupa İlaç Ajansı geçtiğimiz hafta BioNTech aşısının saklama koşullarının değiştiğini açıklamıştı. Buna göre BioNTech artık, aşı dolabında sadece 5 gün değil, bir aya kadar saklanabilecek. Böylece aşıyı aile hekimlikleri de rahatlıkla uygulayabilecek."

Anahtar Kelimeler:

biontech aile hekimligi

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