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Aile Hekimleri iş bıraktı: 'İş bırakıyoruz sessiz kalmayacağız'
Giresun Aile Hekimleri Derneği Başkanı Servet Cebeci, İzmir'de Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktora yönelik şiddet olayını protesto etmek amacıyla bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi
Aile Hekimleri iş bıraktı: 'İş bırakıyoruz sessiz kalmayacağız'
03 Nisan 2019 - AA
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Cebeci, Giresun Tabipler Odasında, oda başkanı Selami Oktay ve KESK'e bağlı SES Giresun Şube Başkanı Gökhan Topal ile düzenlediği basın toplantısında, savaşta bile dokunulmazlığı olan sağlık çalışanlarının görevi başında şiddete maruz kaldıklarını, öldürüldüklerini söyledi.

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Etkin, caydırıcı, ertelemesiz ve uygulanabilir sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasını istediklerini belirten Cebeci, "Yeni yasada sözel şiddet, sosyal medya, görsel ve yazılı basında yapılan yanlı, hedef gösteren, halkı galeyana getiren, asılsız ithamlarda da cezai yaptırımlar olmalıdır." dedi.

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Cebeci, bugün Giresun'da iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bugün şiddetin karşında dimdik duruyoruz. Birliğimizi devam ettirecek, daha güçlenecek, sağlıkta şiddeti bitirmek için daha yapmadığımız ne kaldıysa onu yapacağız diye söz verdik ve sözümüzü tutuyoruz. İş bırakıyoruz, tutacağız, sessiz kalmayacağız." diye konuştu.

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MARDİN 

Mardin'in Midyat ilçesinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kınandı.

İlçe Sağlığı Merkezi önünde toplanan sağlık görevlileri adına konuşan Doktor Abdülaziz Deniz, her geçen gün sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulamalarının artığını söyledi.

Son olarak 29 Mart'ta İzmir Bornova Yunus Emre 29 nolu Aile Sağlık Merkezi (ASM) de görevli sağlık çalışanlarına sopalı organize bir grubun saldırısına uğradığını belirten Deniz, şöyle dedi:

"Şiddetle kınıyoruz. Hasta olmadan ilaç yazmanın suç olduğunu tüm halkımızın bilmesini istiyoruz. Etkili ve etkin bir sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması taleplerimizi  yöneticilerimizden talep ediyoruz."

İZMİR 

İzmir Sağlık Platformu üyeleri, Bornova ilçesinde Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktora yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla iş bıraktı.

Dernek üyeleri, darp edilen aile hekimi Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile şehir dışından da gelen Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önüne siyah çelenk bıraktı.

Daha sonra Konak Meydanında basın açıklaması yapan Aile Hekimleri Dernekleri Yönetim Kurulu Üyesi Recep Pehlivan, Mevlana Mahallesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi hekimlerinden Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetti protesto etmek amacıyla bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

İstanbul ve Samsun'da hasta yakınları tarafından darp edilip tehditler alan meslektaşlarının yaşadıklarına işaret eden Pehlivan, "Biz sağlık çalışanları bir yemin ettik. Bu yeminde deontoloji, etik ve şifa vermek var. Bu yeminde hasta-hekim arası kutsal ve güvene dayalı muayene var. Önce zarar vermeme var. Ama bu yeminde hastanın her istediğini yapmak, kanuna aykırı işlem yapmak ya da yalan beyanla çeşitli raporlar hazırlamak yok." dedi.

Pehlivan, sağlıkta şiddetin önlenmesi için etkin, caydırıcı ve uygulanabilir bir yasasının çıkarılması gerektiğini vurgulayarak "Yeni yasada sözel şiddet, sosyal medya, görsel ve yazılı basında yapılan yanlı, hedef gösteren ve asılsız ithamlarda da cezai yaptırımlar olmalıdır." diye konuştu.

Darp edilen hekim Yoğurtçuoğlu da son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının arttığını belirterek, "Umarım ben darp edilen son kişi olurum. Son olmak için kendimi feda etmeye hazırım. Yeter ki son olsun ve bir daha hiçbir sağlık çalışanına şiddet uygulanmasın." ifadelerini kullandı.

AKSARAY 

Aksaray Aile Hekimliği Derneği (AKAHED), İzmir'de aile hekimi Dr. Nuri Ersoy Yoğurtcuoglu’nun hastası tarafından darbedilmesini kınadı.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık çalışanları adına açıklama yapan AKAHED Başkanı Dr. Şenol Atakan, dernek olarak İzmir'de Yoğurtcuoğlu'na yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Yaralanan doktora acil şifalar dileyen Atakan, "Sağlık çalışanlarına yapılan darp olayında sessiz kalmamak, meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Şiddet asla müsamaha gösterilecek bir olgu değildir. Şiddet karşısında hiç kimse sessiz kalma hakkına sahip değildir. Toplumun bütün kesimleri şiddeti engellemek için seferber olmalı ve tepkisiz kalmamalıdır." diye konuştu.

 

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saglikta siddet selami oktay gokhan topal

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1) bulut (uz dr)
03.04.2019 14:28:52
anasına darılmış/ damda yatar oğlan!
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